今年5月廣州爆發新冠本土疫情而一度半封城，鬧得風聲鶴唳。如今事過境遷，多達20名官員因抗疫不力被問責，包括市衞健委主任黃光烈、荔灣區委書記陳小華、荔灣區區長畢銳明被免職；市衞健委副主任胡文魁、市疾病預防控制中心主任楊智聰被黨內嚴重警告，政務記大過處分。當局指出，在處置疫情過程中暴露出常態化防疫工作存在薄弱環節，一些黨員幹部履職不力，經調查後對有關官員嚴肅問責。

事實上，自去年初疫情爆發至今，內地已懲處數以千計官員，說是官不聊生也不誇張。須知道，中國雖然是新冠疫情首發之地，但也是全球最先擺脫疫情經濟復常的國家，其封城抗疫模式，連西方國家也倣效，中國抗疫領先全球是不爭的事實。現時內地疫情反彈，是因為Delta變種病毒在全球肆虐，比未變種的原型病毒難纏百倍。饒是如此，中國全國每日新增個案仍然控制在數十宗以內，可謂難能可貴，看美國一日新增16萬宗確診病例，那才叫做不堪設想。

然而內地就是從嚴治官，舉凡哪個地方爆疫，哪個地方的官員便只能嘆句倒楣。有人認為要地方官員背鍋是過於嚴苛，疫情反彈可能是非戰之罪，這些都是實情，但中國之所以長期將疫情控制在可控範圍內，難保不是從嚴治官起作用。中國人是要管的，治亂世更要用重典，官員幹部不想烏紗帽不保，除了求神拜佛不要有疫情重臨，更要將所有防疫措施落到最實處。

筆者若是內地官員，必會嘆句同人唔同命，同遮唔同柄。看我們的特首林鄭月娥和她的班子，尤其是那位食衞局局長「陳姑娘」，對抗疫一無章法，二無成效，拖了一年半依然通關無期，卻依然好官我自為之。香港高官好做，又一鐵證！