新冠疫情爆發至今，大中華地區的防疫理念跟西方不同，中國內地、香港、澳門是以爭取零確診個案為目標，對病毒嚴防實控，全面圍剿。但英美等地則不然，尤其是印度變種病毒Delta肆虐後，他們已完全放棄清零目標，打算聽之任之，作長期與病毒共存的心理準備。

實際上，也不獨西方如是，位於東南亞的新加坡，素來跟香港關係密切，但星港兩地防疫所走的是截然不同的路線。港府跟從內地策略，對病毒零容忍，一旦出現確診個案，馬上嘗試斬斷其傳播鏈。獅城則不然，實行半放任政策，所以過去多月，病毒在當地一直無法斷尾。

中、港、澳抗疫成績良好，或許便招人嫉妒，近日美國傳媒刊出文章，說中國式抗疫手法最終可能會使自己陷於孤立，嚴重影響經濟發展。西方的理論認為，當地民眾大量注射疫苗後，染新冠病毒而死的患者，比率已經急降，大抵跟流行性感冒無異，故不值得再像防賊般嚴防新冠肺炎，應該恢復市面正常活動，封城與全民檢測俱屬費時失事，大可不必。西方發出這種聲音後，港、澳兩地也有評論者隨聲附和，認為大中華地區也該學習與病毒共存，長期閉關鎖國，只會困死自己云云。

新冠肺炎最終是否能夠像流行性感冒般，融入人們的生活，讓大家習以為常，坦白說，我不敢講，估計大部分醫學專家目前也無法斷定，大家都只是摸着石頭過河。既是如此，中、港、澳3地自然應該小心為上，先守穩禁城，再徐圖後算，只要防疫工作做得好，便是進可攻、退可守。一旦外地疫情再度失控，我們門禁森嚴，自然不足為慮；若然西方與病毒共存的試驗成功了，到時候中國再實施「門戶開放政策」也不遲。