回歸24年，香港亂足24年，一年到晚，不是遊行，就係示威，黑暴一役，更令香港經歷有史以來最大災劫，烈火暴行把這個「福地」盡毀！如今，老朽相信未來日子，歲月靜好會返嚟！

隨着教協日前失驚無神匆匆宣布解散後，相信教育可以回歸教育，而教育局的宣傳片「成長非比賽，孩子需要愛」，沒有了不務正業的教協，教育回到「愛的教育」，而不是撒下仇恨社會、反政府反國家的種子，有愛的教育，孩子又惡得去邊？問題係教育局局長及視學隊伍能否貫徹落實。

古人說，「人皆務於救患之備，而莫能知使患無生」，一般人都會致力於挽救禍患嘅準備工作，卻沒有人懂得如何使禍患不產生。要使禍患不產生，便要的起心肝視學，一發現問題，絕不能得過且過。還記得兩年前開學日的亂象嗎？有教師、校長任由學生唱黃歌，學生無規無矩，老師無導之以正，枉為人師，實係教育界之恥！而教育局也不作為，導致「細孔不補，大孔艱苦」！更有學生在校園奏唱《願榮光歸香港》、築人鏈煽動同學，這除了是「教不嚴，師之惰」嘅問題，亦與教育局長期縱容有關！

呢，即使教協日前宣布解散，但官媒仍然發表評論文章，語氣更凌厲，直斥佢哋係育人無方、害人在行；教協嘅所作所為令教育蒙羞，已成為香港社會人人喊打嘅過街老鼠。有傳民陣聞到燶味，亦即將解散，接下來職工盟、記協等恐怕想做棺材拐杖——死頂下去都難了！阿爺出手，果然非同凡響，一個二個已經嚇到屁滾尿流，有爭相跳船，有割席求「洗底」，總之走得快好世界。可惜吖！人人想洗底，你估個個都洗得甩咩！大家即管擔定櫈仔買定花生啤酒等睇好戲啦！