港版包拯下周一升堂，開門接冤案，處理針對法官及司法人員行為投訴的兩層機制開張大吉。政府已委任投訴法官行為諮詢委員會成員共9人，消息一公布便獲一致好評，人人都盼望從此結束法官無王管、法庭缺監督、司法獨大、雙重標準、官官相護、量刑不一、官政勾結、受屈市民有冤無路訴的「六月雪」或「梁天來」司法腐敗時代。

香港一路以來的法治公正、嚴謹及高效率馳譽海內外，予人的信心就像終院樓頂的正義女神，無私無畏無懼無偏無拖。可是自2014年非法佔中以來，司法界浮現的黑暗腐敗現象，愈演愈烈，由上而下，比比皆是，令人們對香港法治大失信心，數不清的冤屈是過去香港開埠以來從未發生過的，冤案的數量和性質的嚴重是人們想也想不到的，司法改革已到了不能不改的時候了。

為甚麼2014年非法佔中案只告了約四分之一疑犯，而不全部交庭審？為甚麼讓那些議員及律師、大律師藐視法庭有特權，不予追究法律責任？何來公正無私？為甚麼法庭竟讓曾攜同家人參與遊行反對修訂《逃犯條例》的法官主審涉及反修例被捕的疑犯？何來公正？為甚麼同樣是涉及刑事毀壞性質的案件，內地人在美國駐港澳總領事館大門噴塗正義字句，被速審重判入獄4周？為甚麼原居民用藤條保護家園重判7年，而違國安法首犯騎電單車撞傷3警竟輕判9年？

上述幾個全港市民都知道的不公不正情況，便可證明今天司法改革請包大人出場是何等重要。希望投訴法官行為諮詢委員會知道要挽回市民對法治的信心，一定要主動出擊，主動調查早已街知巷聞並積壓多時的大冤案，如朱經緯案、七警案、機場四勇士案等量刑的不公，倘如是，則包拯真是再世了！