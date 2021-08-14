神州觀察：性侵受害無處訴　這個社會真離譜

近期內地一些知名大型企業接連爆出性侵女員工醜聞，先是阿里巴巴，再有滴滴網約車，跟着又到了貴州茅台鎮「第二大酒企」，興許接下來還會有，誰又能說得準。更離譜的是，這些涉事企業在處理相關問題上居然都很消極冷漠，或不理受害者求助，或游說對方放棄報案，乃至粗暴封殺消息，耍手段對她們進行變相打擊報復，迫使受害人最終只能通過媒體將遭遇抖出來，讓人懷疑這個社會到底還是不是法治社會？

正如這名來自貴州國台酒業旗下公司前女員工爆料稱，上月參加公司聚餐時遭高層及同事輪番敬酒，喝醉後於酒店房內遭一名男同事強姦，及後向警方報案，誰知直屬上司竟要求她撤案以保公司聲譽，但遭拒絕，不久便被以業績未達標為由解僱，惟公司方面堅稱此舉與性侵一事無關。既然抵死不認刻意報復，那請問國台酒業，於事發當月就將受害女員工解僱，可還有半點同情心？為維護公司聲譽，當真需要這般落井下石，令受害人承受更多痛苦？

網約車平台「滴滴出行」女員工的遭遇亦如此，在被主管要求出席應酬客戶的飯局上疑被客戶灌醉迷姦，惟在報警及向公司反映後，警方以查無實據拒絕立案，涉事主管此後更變本加厲地安排其單獨陪伴出差，甚至需入房陪吃飯、陪工作，最終同被藉口開除，及影響到後續找工作。和阿里巴巴那宗涉嫌性侵案一樣，到頭來受害者竟需通過網絡、媒體發聲，付上將不堪遭遇公之於眾、承受多次傷害的巨大代價，進行屈辱而艱難的控訴，直至引起社會關注，才有機會討個說法，何其悲哀？

一邊是企業的囂張與瘋狂、警方的有意無意袒護，一邊卻是受害者的欲訴無門，很難叫人相信這就是所謂的法治社會。以至很多時候，性侵案總予人「難以取證」之感，也不知是因這種事本就屬十分隱蔽的操作，還是現代刑偵技術水平真的太落後，反正對不少實施性侵犯罪的壞人來說極為有利，惟對受害者而言都是更為不幸之事。由此亦可想見，現實中應該存在更多性侵犯罪，卻非都能被揭發，有的是受害人自己不願說，有的則是想說也無處說。

事實上，性侵犯罪亦非只發生在各大小企業，近期內地娛樂圈某明星因涉「選妃」甚至性侵未成年女性，已然鬧得滿城風雨；而在內地學界、教育界、體育界、媒體圈、公益圈等諸多領域，這類事件亦都挺氾濫，當中更有不少遮掩袒護操作，包括強行封鎖消息、打壓舉報人等粗暴手段。早前當「#MeToo」反性侵運動傳至內地，亦曾造成一定社會影響，惟很快便冷卻下來，說明各方在保護女性權益、防止性犯罪問題上並不注重。