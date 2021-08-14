正論：香港淪落難留人　醫療教育大斷層

政府日前公布，本港人口下跌，現約730多萬人，近一年來流失8.9萬名港人，相信是移民居多，而離鄉別井，在他方過新生活，少一點能耐也不行，這些人多數是中產以上階級，擁有專業才能，去到哪兒都可以謀生，離開香港並非他們損失，而是香港的損失，不少行業都出現斷層，受影響的始終都是市民。

公立醫院人手流失，老生常談，當局束手無策，近年日益嚴重，醫院管理局主席范鴻齡昨日表示，移民潮推高醫護流失率上升，過去一年4.6%醫生流失，護士亦達6.5%，情況雪上加霜。而私家醫院亦因醫生移民導致人手不足，故在轉向公立醫院挖角。以往公院醫生累積多年經驗，才投向私營市場，現在稍為有經驗，都漸漸有趨勢蟬過別枝，除了因為報酬較可觀，亦因為公院工作量過高，壓力過大吃不消。

惡性循環，公院人手荒令留下的更加百上加斤，士氣更低落，服務質素受影響是必然。部分經驗較淺獲提升任主管級別，難免出現揠苗助長，能不稱職，受苦的還是病人。醫療事故層出不窮，部分是最低級錯誤，左右不分，遺留用具在病人體內，歸根究柢，都是人才流失所致。部分手術缺乏具有相關經驗的專科醫生，手術無法展開，一拖再拖，阻礙了治療。醫生也移民，誰來救病人？政府聲稱循多方面增加醫護人手，包括修例讓非本地培訓醫生，免試取得註冊資格，然而杯水車薪，對整體醫療服務幫助不大。

教育界也出現青黃不接。中學校長會上月去信政府，指教師流失問題嚴重，特別是富經驗和具能力的中層管理人才，部分科目如家政因無專科老師而停止開辦，希望政府就「保才、納才、育才、尊才」4方面提出對策，認真聆聽了解移民原因，制訂政策以挽回信心。事實上教育界風雨飄搖，最大工會教協走入政治歧途被迫解散，整個行業因為暴潮撕裂不堪，亦面臨政策大整頓。年長者對現況失望，甚至感到絕望，一走了之，令經驗教師出現真空，不少教學助理轉職老師填補空缺，資歷明顯稍遜，難以補償師資流失。

十年樹人，培養好老師亦非一朝一夕，剩下來的經驗較淺，而且不乏「黃師」誤人子弟，家長難以把子女交託，部分家庭移民也是因為擔憂教育問題，不想子女留在香港教育體系內備受荼毒，將來淪為黑暴為禍社會。可憐天下父母心，古代孟母三遷都只是在本地，今時今日香港家長更要遷居海外，實是一大諷刺，也是香港的悲哀。這不單止部分行業的問題，而是整體社會危機。

年輕人是社會未來棟樑，人才是香港的寶貴資產，特區淪落到兩者都保不住。過去兩年大家的矛頭是抗暴防疫，忽略了特區內部問題，信心危機像火燒連環船，市民紛紛向外尋求避風港，並非外國的月亮特別圓，而是留低看不到明日的朝陽。