世界視線：塔利班勢如破竹　華盛頓滿盤皆輸

阿富汗武裝組織塔利班勢如破竹，一連攻陷3個省會，其中包括僅次於首都喀布爾的第二大城市坎大哈，以及第三大城市赫拉特。目前塔利班已控制全國34個省會城市中的12個，有美國情報機構估計，喀布爾將於一個月內淪陷。

美國總統拜登月前宣布美軍從阿富汗撤出時，曾吹噓說阿富汗政府軍以30萬人對付塔利班的7萬人，取勝綽綽有餘，結果被無情的現實「打臉」。阿富汗政府軍不僅節節敗退，不少更不戰而降，主動繳械，數百名政府軍士兵甚至逃到了鄰國塔吉克斯坦。美國駐喀布爾大使館日前呼籲身在當地的僑民盡快離開，有人警告，若美國外交人員太遲撤離，將重演1975年西貢淪陷前夕，美國政府人員從屋頂登上直升機逃難的一幕。

美國在阿富汗辛苦經營接近20年，花費以百億美元計，扶植的政府軍為甚麼如此不堪一擊？首先是政府軍的貪腐問題嚴重，美援大部分落在政府軍高層的私人口袋。據美國政府監察部門今年6月的數據，阿富汗政府軍沒錯是有30萬之眾，但「吃空餉」的情況卻普遍存在，有些人是名字僅僅出現在花名冊的「幽靈士兵」。據估計，阿富汗政府軍的登記人數和實際人數之間，相差近6萬人；在南部塔利班勢力龐大的地區，警察花名冊的登記人員，更有高達七成並不存在。

當然，阿富汗政府軍作為一支被外國「豢養」的武裝力量，深受「為誰而戰」、「為何而戰」的問題困擾，對塔利班作戰時，士氣先矮了半截，如今被美國這個大靠山所遺棄，僅餘的作戰意志更是蕩然無存。就連五角大樓的官員私下也承認，塔利班每攻陷一個省會城市，都會獲得一次心理上的勝利，他們經常以「解放者」自居，打開監獄讓囚犯加入組織，從而令實力進一步壯大。

諷刺的是，美國決定撤出阿富汗，是為了集中資源對付中國和俄羅斯，但是美國對阿富汗的「始亂終棄」恰恰表明，華盛頓並非可靠的夥伴，美軍撤出不僅讓塔利班有機會重掌政權，更讓中國、俄羅斯填補美國騰出的戰略空間。