當塔利班在阿富汗恢復政權之後，政治局面會有大轉變。美國勢力撤退，塔利班會怎樣進行統治呢？中國與之關係會怎樣呢？

上月塔利班高層訪問中國，中國政府高調接待，向外表明承認塔利班為阿富汗的合法政治力量，顯然是為了準備與塔利班政權合作。在此之前，中國與巴基斯坦、阿富汗現政府協議協助當地在戰後重建。中國是與現政府和塔利班同時示好，或許是希望阿富汗政治和解，雙方合作來消解衝突，也可減少日後任何一方掌權後的糾紛。不過中國的如意算盤未必如願，塔利班氣勢如虹，現政府軍早晚潰散。

2001年美國侵略，塔利班5年政權很快被推翻，主因不僅是美國及北方地區的烏茲別克族的夾攻，而是它在5年裏實行過激的極端宗教主義，不得民心，民心思反。近年它的政策似趨溫和，但背後的原教旨主義仍可能引致政治的再度激進化，與周邊國家為敵，也可能再度激發民變。塔利班與伊朗分屬遜尼派與什葉派，不易合作。中國在阿是最大的外來投資者，可是塔利班與東突厥運動的疆獨組織有聯繫，此所以外長王毅在上月接見塔利班高層時，明白地表示不能容忍東突在阿的活動。中國擔心的不單止是在阿的投資，更包括疆獨活動。

阿富汗的複雜政治，最根本原因可能便是當地的落後、貧困與孤立。不僅山嶺隔阻，且交通連接嚴重不足，使得多元的種族變成嚴重的種族與地區對立，美國20年的統治，只是縱容貪污舞弊，更惡化種族與地區的差距和矛盾。塔利班原教旨的絕對平均主義，過往實施不成功，對經濟社會破壞大於建設。今後當權後相信會被迫修改，可是貧窮、落後與孤立仍會是巨大的挑戰。

要解決問題，相信只能靠中國，也不止於礦產、水電投資，更重要的是交通運輸。無論公路、鐵路、航空，中國可將邊境地帶的鐵路公路修建連接伊朗、烏茲別克、巴基斯坦，並且伸延阿國境內，打通南北東西各區的連接，一是促進經濟貿易；二是可使社會政治溝通連接，推動國家整合，對外開放。或許中國未必在項目投資得益，但阿富汗在中亞的開放連接，最後和最大的得益者必然是中國，一帶一路的連接暢通可保地區的和平發展。中亞政治經濟社會文化的和平發展，只能靠基建造就的溝通。