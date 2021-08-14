中國崛起令西方國家羨慕嫉妒恨，他們千方百計打壓，甚至抱團圍堵，但都無法阻止中國繼續發展，怎麼辦？有位西方智庫機構研究員在《華爾街日報》上「獻計」：拿走中國人的普拉達包包就可以了。其理由是，中國是全球最大奢侈品市場，中國消費者追求西方品牌，不斷提高的生活水平才能讓中國人感到滿意，但如果中國的精英們無法再享受這些極好的生活品質呢？

很明顯，這位研究員若不是燒壞腦袋，就必定是腦袋進水，否則不可能提出這種形同自殺的餿主意。西方奢侈品品牌失去中國市場，無法生存的將是他們自己而不是中國人，這個道理還需要解釋嗎？中國人是西方奢侈品最大消費群，即使去年受到新冠疫情影響，境內奢侈品消費總額依然大增近五成。反觀去年全球奢侈品市場銷售額急跌23%，中國在全球市場的佔比因此倍增至兩成，而且升勢未已，比例還會繼續擴大，試問多少奢侈品品牌願意放棄這個市場？

當然，如果洋人真的不想賺中國人的錢，那也無所謂，撤走就是了，沒有人哀求他們留下。倒是中國人應該好好反省，有沒有必要盲目追求西方奢侈品？難道沒有奢侈品就無法維持「極好的」生活品質？實際上，追求奢侈品只是一種暴發戶心態，一個成熟的社會不需要這些東西來裝點門面。中國人剛富起來的時候，追求奢侈品無可厚非，到處「爆買」也可以理解，一般人都難免有好奇心和虛榮感。但現在顯然已過了那個階段，中國人正逐漸改變消費行為，由追求物質享受演變為追求精神享受。

再說，如今中國產品種類齊全，價廉物美，不少產品品質猶勝洋貨，為何一定要追求西方品牌？時代不同了，中國人崇洋媚外的心態可以休矣。