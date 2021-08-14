要說香港最深層次矛盾，房屋供應無異是最大問題。房委會公布截至今年第二季，共有約25萬宗輪候公屋申請，一般申請者需輪候5.8年，長者一人申請者平均輪候時間為3.7年，均為20年新高。房委會死撐部分獲編配的申請人輪候時間拉高平均輪候時間。有得賴就賴，市民可不會信，問問劏房住戶，他們平均輪候幾多年？長者等公屋等到死，不是新聞，而是發生在香港每日真實的悲劇。

立法會早前討論改革房屋政策、解決住屋問題的議案，有議員希望政府制訂人均居住面積指標，讓市民「住大啲、住鬆啲」，以及一籃子改革，包括制訂住屋開支佔家庭入息比例指標，及重組房屋、土地及運輸等政策範疇。這正是各界提出的「拆局」，眾所周知，政策局架構臃腫，當中運輸及房屋局、發展局，以及食物及衞生局是最明顯例子。議員指運房局局長陳帆一日只得24小時，卻要分身處理房屋及運輸政策。明明是好意，陳帆卻耍太極，稱重組政策局是重要課題，不能一蹴而就，即是說又要再拖。拖得就拖，現屆政府還有幾多日子可拖？

正如本報獻藍圖指出，香港不是沒有地，而是政府不善用土地資源。《長遠房屋策略》沒有明確列出目標，沒有清晰目標，亦未有將3年上樓承諾納入長策中，懶理市民輪候公屋苦況，難怪議員批評房策「與鹹魚沒有分別」。本港房屋短缺問題成因並非欠缺土地，而是政策不到位，政府狂開空頭支票，不斷違背承諾及走數，有些官員hea做，只是等出糧、等退休，整個房屋政策及相關措施失去方向。2021年了，還以為港英時代高地價政策行之有效？沒有新理念及藍圖，香港房屋問題是死路一條。