繼教協倒台、反中亂港組織正被警方國安處調查，民陣開始慌亂，近日急召殘餘團體討論應對措施，主流傾向同意解散。民陣多年以來罪行罄竹難書，縱使有關成員聲稱退出、解散，或刪除在社交平台上的紀錄，仍不代表可以逃避刑責，相信政府、國安公署一定會秉公執法，將一切反中亂港分子繩之以法。

民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦未有按法例向警務處牌照科註冊為合法社團，一個非法組織存在本港達19年之久，一場黑暴更揭露其醜陋的面目，政府已不能再對此團體視而不見。據報，2019年的反修例暴亂中，民陣策動遊行，暴徒衝擊特區政府總部、包圍立法會，在港島超過10處地點縱火。民陣發起的由尖沙咀至西九龍站的遊行，也演變成九龍大暴亂。

民陣在高峰時期幾乎囊括了所有攬炒派成員，是徹頭徹尾的「暴亂聯盟」，但凡反中亂港的事件都有其身影。民陣籌備龐大活動，財雄勢大，資產究竟來自何處，根本無人知道當中的底細，外界亦質疑該組織有否中飽私囊、私吞市民捐款，更值得警方的調查。

如今民陣已日暮途窮，現任及幾名前任召集人身陷囹圄，現任召集人陳皓桓因前年10月的非法集結案被判囚18個月，他同時面臨12項指控，預料要入獄3至4年。前議員范國威、區諾軒及岑子杰都曾擔任民陣召集人，3人現因組織或參與泛民非法初選被控觸犯《港區國安法》的「串謀顛覆國家政權罪」。范國威和岑子杰在押，范於今年3月辭去西貢區議員職務，岑也失掉沙田區議員職務，區諾軒今年4月被判監10個月。

2019年6月時，民陣有48個成員團體，但現在只剩下8個。民陣已是「殭屍」組織，名存實亡，根本是氣數已盡。民陣涉非法組織、洗黑錢、勾結外部勢力及煽惑暴亂等，由於本港實施國安法，民陣結局只有敗亡一途。

繼教協之後，若民陣主動宣布解散，可能會開創香港原反對派組織結束自身的一種模式，但解散並不等於刑事責任就會豁免，更何況民陣罪行滔天，罄竹難書，不可能輕輕放過。