香港向來是移民城市，有人走也有人來。惟這兩年黑暴爆發兼逢疫情襲擊，經濟陷入低谷，加上國安法生效令黃絲惴惴不安，由是新一波移民潮湧現。政府統計處公布，今年年中香港人口的臨時數字為739.47萬人，按年下跌8.71萬人，跌幅為1.2%；年內有8.92萬名香港居民遷走。

姑且將這8萬多人都當成離港移民人口，仍跟英國政府估計今年大約有12.3萬至15.3萬港人透過BNO簽證計劃移民當地的人數為少，遑論還未計及移民其他國家的港人數字，可見這一波移民潮根本不足為道。

黃絲老愛將「200萬人」支持黑暴掛在嘴邊，又將國安法視為惡法，但如今看來，移民人數連10萬也不夠，顯見這幫人「講就天下無敵，做就無能為力」；何況英國等西方國家根本不會「死錯人」，正是「國門八字開，無錢別進來」，突然將BNO由旅遊證件改變性質為移民用途，真正目的不過是吸納港人資金，藉此挽救脫歐後疲不能興的經濟。只有傻不楞登的香港黃絲才會對英國感激涕零，有些人甚至從未踏足英國，有理無理賣樓辭職衝去移民，將來後悔已經太遲。

當然，黃絲移民，對香港來說是大好事，惟有讓這些離心離德的人離開，香港才能夠回復平靜，才能夠重新出發，怕只怕就算「200萬人」皆走清光，港府依然胡亂施政，甚至繼續做其無間道，唯恐香港不死。別以為這是危言聳聽，事實是這個政府老是倒行逆施，老是與民為敵。例如京官最近提到住屋難是香港深層次矛盾，寄語港府必須着手解決劏房問題，港府高官即拋出2049年再無劏房的偉論，即是28年後的事，屆時這班高官早就不知哪裏去了，這不是忽悠中央愚弄市民嗎？