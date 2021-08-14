根據台灣一項最新民意調查，國民黨的民望超越了民進黨，前者支持度是23.4%，後者是21.8%。同一項調查曾在去年5月進行，當時國民黨只得12.2%，民進黨卻有29.7%。

民進黨的台灣領導人蔡英文，指揮抗擊新冠疫情左支右絀，至今為止，寶島染新冠病毒而死的人，比率近乎是全球最高。要遏止疫情必須仰仗疫苗，而台灣的進口疫苗已接近打光，短期內只能靠本土疫苗支撐。但台灣製的疫苗尚未經第3期臨床測試，勉強推出，島內居民便成了白老鼠。

當地已注射的疫苗，主要是英國製阿斯利康或美國製莫德納，但打完第一針之後，來貨供應未能接上軌，台灣人便只能望天打卦，將來即使有新貨運到，數量也可能是參差不齊，弄不好的，可能第一針打了莫德納的人，第二針就要接種阿斯利康。這種就連打疫苗也要亂點鴛鴦的現象，換作是在香港，市民早已暴動抗議，但在號稱制度完善的台灣，當地人卻要默默忍受，蔡政府的施政有多不濟，從中可以想見。

未爆發疫情之前，當地已有人怒吼，天上掉飛機，地上火車出軌，你蔡政府究竟在搞甚麼鬼！但那時候，乘着台灣人反北京的情緒高漲，大多數人對現政權還不是太反感。直至疫情爆發，民進黨治下的政府亂作一團，該黨在民調中才逐漸被民眾唾棄。桐油埕始終是裝桐油的，民進黨素來只是一個會選舉而不會執政的團夥，根本不足為患。

筆者向來建議北京，不必費勁去幫助國民黨扳倒民進黨，反而應該任由蔡英文之流執政一段日子，久而久之，寶島勢必亂象畢呈，島內民心自然會轉向，冀望大亂之後有大治，到時候台灣人反倒更有機會願意擁抱「一國兩制」。