「一室之不治，何以天下國家為？」對於現任美國總統拜登而言，顯然就係「一子之不教，何以天下強國為？」傳統智慧話畀大家知：養不教，父之過；教不嚴，師之惰。拜登次子亨特醜聞爆個不停，而且愈爆愈甘！

英媒日前披露一段聲稱係亨特於2019年1月拍攝自己與妓女喺酒店房間做愛後嘅對話片段，佢話喺2018年與俄羅斯毒販喺拉斯維加斯酒店狂歡後，發現一部存有佢嘅性愛片段嘅手提電腦不見了，懷疑係上述俄羅斯人偷走，擔心會遭到勒索，令佢老竇拜登身陷國家安全風波。

阿哥，一次遺失有可能係意外，之不過，亨特今趟已係第3部手提電腦遺失。電腦有佢嘅性愛影像係小事，最大鑊係可能有拜登總統嘅敏感資料，因而有機會成為拜登政府嘅國家安全缺口，畀外國間諜有機可乘。「拜家子」淪為「敗家子」，就快79歲嘅拜登，由佢競選總統以來，呢個敗家子都冇乜好帶挈，有嘅都係醜聞，好似捲入電郵風波，被揭佢與中國和烏克蘭有可疑生意來往，成為共和黨和特朗普嘅攻擊對象。人說「家醜不外揚」，亨特卻出書自爆同去世哥哥嘅遺孀有一腿！呢段不倫之戀，令其形象直插落谷底。拜登「教子無方」彰彰明甚！

事實上，拜登早前已發出健康警號，最明顯係今年3月登上空軍一號時，喺舷梯連仆3次；而他亦經常喺答記者提問時答非所問，難怪前白宮醫生杰克遜都呼籲佢要進行認知測試，睇吓佢適唔適合履行總統職責。

看來，拜登教子無方及身體健康響警號，加上副總統賀錦麗民望評分亦不佳，種種迹象顯示，拜登領導嘅民主黨喺明年中期選舉有可能會失利，「老驥伏櫪」嘅特朗普大有可能捲土重來！