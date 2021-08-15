功夫茶：酷刑聲請都有假　毒瘤不除有排煩

假難民濫用免遣返聲請程序，滯留香港，遺禍多年，至今仍然尾大不掉，成為本港治安毒瘤。呢，早前警方接獲通報，指有人涉嫌假冒非華裔酷刑聲請人士，利用非政府組織簽發嘅食物券儲值卡喺超市換領食物及日用品，涉款約4,500元。

是咁的：警方接報有兩名超市女職員借工作之便，假冒酷刑聲請人士喺任職嘅超市，使用上述食物卡購物。相信兩人以750元低價，向每位涉事南亞裔人士購買面值1,200元食物卡，繼而冒認食物卡持有人購買物品自用，及後再連卡轉交相關持有人，供佢哋交回簽發組織，待充值後重複犯案。警方分析案情後，鎖定6名以免遣返聲請留港人士，包括3名印尼女子、一名尼泊爾女子、一名巴基斯坦漢和一名孟加拉漢。

記者追蹤案件發現，社署喺2017年將食物券改為食物卡，卡上印有持卡人照片及個人資料，卻依然防不勝防，有假難民以食物卡取得日用品後，送去同鄉店舖變賣圖利；記者又喺佢哋每月領取食物卡嘅觀塘辦事處樓下，發現有同鄉充當「刀手」，以每張約7折收卡，不少假難民成功套現後笑逐顏開，果然係道高一尺， 魔高一丈！

事實上，成千上萬主要來自南亞嘅假難民，99%以上聲請者根本與酷刑聲請冇一毛錢關係。嗱！自假難民如洪水暴漲咁湧入香江之際，本報已經第一時間呼籲冇靈魂政府要正視，又動用唔少人力物力去報道假難民作奸犯科嘅纍纍證據，千叮萬囑政府切勿養癰遺患，自製毒瘤、治安炸彈咁笨實！可惜言者諄諄，聽者藐藐！

古代農村慧語，養子不教如養驢。意思係養仔唔教必闖禍，倒不如養隻驢仔來幹活仲實際；敢問養假難民不除之如養乜呢？功夫茶就話如養暴龍囉！假難民過去7個財政年度已狂燒公帑60億個大洋。保安局預計，2021/22年度將用12.7億元處理免遣返聲請及相關工作，較去年度上升超過2.6億元；而「人道援助」項目，新一年度預算更逾7億元，你話嘞！養呢班百害而無一利嘅假難民，唔係養暴龍係乜呢又？

話假難民係社會毒瘤確是如實陳述！佢哋濫用免遣返聲請機制逗留本港，不但從事黑工，搶走本地工人飯碗；更無惡不作，涉及販毒、傷人、打劫等罪案幾乎無日無之，甚至係協助黑社會作奸犯科，成為治安炸彈！嗱！講多無謂，食多會滯，港府為打擊假難民而提出嘅《2021年入境（修訂）條例》草案已喺今年4月獲立法會通過，於5大範疇針對性推出至少10招改善免遣返聲請安排，今個月初生效。之不過徒法不能自行，修例是否對打擊假難民露出「曙光」，功夫茶希望有關部門拿出成績，切勿光說不練！