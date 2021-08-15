正論：盲目谷針谷出禍　變種病毒入社區

谷針谷針，多少走漏個案假汝之名而行！正當本地疫情清零之際，港府「外防輸入」再響警號。一名從美國抵港的外傭因已接種兩劑新冠疫苗且驗出有抗體，酒店檢疫期獲縮短至7日，回到僱主家中證實感染變種病毒，且病毒量高，幾可肯定已在社區留下傳播鏈。港府一味迷信疫苗萬能，開門揖疫，市民如何嚴防死守都是無濟於事！

本港昨日新增兩宗輸入病例，兩宗都從美國輸入，兩名患者都已接種兩劑疫苗，包括前晚於社區發現的初步確診個案，即8月1日乘搭國泰航班從美國抵港的外傭。她完成7日酒店隔離回到僱主赤柱家中後，在第12日進行檢測證實中招，並且帶有L452R變種病毒株。

事實擺在眼前，面對Delta變種病毒肆虐，新冠疫苗根本不足以抵抗，本港累計已有逾百宗Delta輸入個案，部分屬接種兩劑疫苗且帶有抗體。由此可見，盲目谷針終於釀禍，正正因為已接種疫苗而獲縮短檢疫期，更容易被掉以輕心，更容易走漏眼，更容易將變種病毒流入社區。

眾所周知，港府自本月9日開始對高中低風險地區的入境者全面鬆綁，高風險地區的港人完成接種疫苗便可入境，檢疫期為21日；中風險地區，只容許港人及已打針的非港人入境，已打針的檢疫期為14日，未打針港人則21日；若抵港者驗出有抗體，更可縮減檢疫期至7日。美國近日單日新增16萬宗病例，港府居然將之列為中風險地區，上述外傭更獲縮短「疫監」至短短7日，結果女傭在這期間走遍赤柱、灣仔、跑馬地、銅鑼灣等旺區，並曾乘坐公共交通工具。港府開門揖疫，根本就是拿全港市民性命較飛，儘管專家明天開會研究調整檢疫期，但亡羊補牢，不亦晚乎？

更遑論本港首次在街市魚檔的進口魚類及包裝樣本上驗出新冠病毒，涉事批次的冰鮮䱽魚早已分銷港九新界多個街市，堪稱人心惶惶。尤其是食安中心向來抽檢食物馬虎，今次驗出帶毒䱽魚可能只是冰山一角，或有更多帶毒冰鮮食品早就被人端上餐桌享用。事實一再證明，港府抗疫逾一年半，不是毫無章法，就是張弛無道，完全不懂吸取教訓，直到現在也是只有一道板斧，就是盲目谷針。問題是，面對變種病毒來勢洶洶，谷針頂多只能是防疫其中一項措施，而不能當成萬能，偏偏港府萬事以接種疫苗為唯一標準，只要接種疫苗，連從疫情失控地區入境的人士也當成有金剛不壞之身一般，簡直荒謬。尤其是港府對市民和小商戶嚴苛，至今不肯放寬社交距離，連放寬食肆入座人數也不考慮，卻對入境者中門大開，來者不拒，如此防疫，不失敗者幾稀。

最令人憂心忡忡的是，一波未平一波又起，Delta變種病毒固然令全球死傷枕藉，南韓、日本等地最近更驚現Delta Plus、Lambda等傳播力更強的變種病毒。港府一本通書讀到老，最終必然累己累人，再不修補外防漏洞，第5波疫情大爆發恐怕就在眼前。