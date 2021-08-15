世界視線：美國花錢買平安　道義不惜放兩旁

美國人向「盟友」大敲竹槓收取「保護費」，人們早已見怪不怪，想不到風水輪流轉，山姆大叔也有向別人交「保護費」的一天，而成就此一奇迹者，正是近日在阿富汗全國攻城掠池的塔利班武裝組織。

據美國媒體報道，拜登政府正試圖說服塔利班，讓他們在攻陷喀布爾後，保證美國大使館不被攻擊，作為回報，美國同意在阿富汗成立新政府後，提供財政和其他支援，據透露，這次會談是由美國阿富汗和解問題特別代表哈利勒扎德負責。與此同時，儘管美軍派遣數千名士兵前赴阿富汗，但任務僅局限於保護使館和僑民安全，而不會與政府軍並肩抗擊塔利班。

種種迹象表明，美國已準備承認塔利班組織在阿富汗掌權的政治現實。如果哈利勒扎德的談判是在暗地裏進行，那麼白宮發言人普薩基，在被問及塔利班是否有興趣跟政府軍達成和平解決方案時，「建議」塔利班「考慮自己想在世界舞台上扮演甚麼角色」，即等於間接承認塔利班是「世界舞台上的一員」，早就不是當年聯軍推翻的「殘暴政權」。

既然了解到美國人撒手不管的態度，塔利班自然更肆無忌憚，更不可能跟現政府達成分享權力的政治和解方案。值得注意的是，隨着阿富汗第三大城市赫拉特落入塔利班之手，被阿富汗總統艾哈邁德扎伊視為「救星」、現年75歲的軍閥伊斯梅爾‧漢，宣布倒戈加入塔利班。就在美軍加速撤離阿富汗之際，艾哈邁德扎伊把最後希望寄託在伊斯梅爾‧漢身上，希望對方協助奪回政府軍對部分西部地區的控制權，如今伊斯梅爾‧漢倒戈塔利班，足見政府高層已出現「牆倒眾人推」的狀態。

現在的問題，倒是塔利班如何回應華府釋出的「善意」。從短期角度出發，沒有美國的阻撓，塔利班可以更順利地重掌政權；然而更重要的是，塔利班得以輾壓政府軍，與其「抵禦外侮」的鮮明形象和正當性密不可分，由當年抗擊蘇聯到今日抗擊美國，塔利班一直走在最前，跟美國進行枱底交易，有可能自毀招牌，得不償失。