神州觀察：寵物經濟趨繁榮　規管措施需跟上

任何新興產業的產生發展都會導致出現某些新的規管盲區，從而令該行業充滿未知風險，不利健康有序發展，亦將使得消費者在遭受損失時無據可循，無法可依，最終陷入求助無門的尷尬境地。譬如近年隨着人們愛護寵物的意識愈趨提高，「寵物經濟」亦漸趨繁榮，惟不時爆出一些極具爭議乃至游走於法律灰色地帶的產品服務，每每引發社會憂慮。

近日有內媒走訪調查北京郊區的寵物墓地發現，要價動輒上萬元，有的按單價計算甚至可達4萬元一平方米，已然逼近北京部分地區的房價，着實有些誇張。不止價格不菲，商家提供的相關服務更被指普遍缺乏土地准用資格證明，亦不能保障墓地使用年限；這就等於說，一旦哪天遇上政府徵地，寵物墓地就得無條件遷走，屆時恐只有相互扯皮的份，故有律師表示，當局需順應形勢，盡快就寵物殯葬類服務立法，令商家及消費者之間的交易合約變得明確，以避免無謂的爭拗與損失。

其實除了寵物殯葬及墓地服務，在寵物經濟盛行的當下，許多其他方面的產品服務同樣需要加強規管。譬如早前一些地方推出的所謂共享、短租寵物，配種繁殖等業務，其實就是在變相虐待、摧殘動物，這都決非真正意義上的「寵物經濟」，而是以犧牲寵物權益與健康安全的方式賺錢的缺德生意，很顯然，這類行為得靠政府積極有為，補齊法律與監管漏洞。又如一些寵物店售賣的貓糧、狗糧不時出現質量問題，導致寵物生病或死亡，甚至還有恐怖的「星期貓」、「星期狗」生意，無非都是在將動物當作生財工具。

再如遭內地官媒斥責為「違背人性」的寵物盲盒買賣，及衍生出來的網絡電商平台監管、寵物運輸安全等問題，亦都需要加強應對解決，一方面是為保護動物權益、提升社會文明水平，一方面也是為更好地保護人類自身的權益。需要看到，在動物權益保護方面，雖說內地尚無出台具系統性的法例，並不表示完全無法可依，譬如關於動物安全運輸，其實早有相應的法律規範，為何仍屢屢出現違例操作？網絡平台寵物盲盒買賣生意火爆，甚至虐殺動物視頻、群組為何可以氾濫存在？

唯利是圖實乃某些人的本性，跟這種人只怕談甚麼法律、道德也沒用，以至在內地，許多違背人性的賺錢圖利之舉，早已廣泛施諸於人類同伴身上，對同類都下得了手，更遑論動物？在他們眼中，寵物經濟就是不擇手段拿寵物賺錢，賺得愈多愈好，卻不需顧及寵物死活；但這又與其他積極追求文明進步、尊重及愛護動物生命的群體格格不入，彼此間的對立衝突亦日趨凸顯，都需要當局設法去化解。