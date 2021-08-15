中國在一帶一路倡議下對各國的基建項目投資，對西方是一大挑戰。一是它們不投資，並用投資與否來敲詐各國，中國此舉便將其陰謀打破。二是中國的投資更多的是貸款，中國貸款的年息一般在2%，還款期長，更可延長。雖然比不上國際組織援助性貸款，日本主導的亞洲開發銀行更低至0.1%，但國際組織的貸款，往往有政治條件，能獲貸款的國家極少，更少有大型的基建項目。中國的貸款對不少窮國來說，屬唯一的機會。窮國無力建設。急需發展的項目便卡在發達國家及國際機構不願資助之上，各國的窮困便延續下去。甚或引發政治動亂。中國的貸款沒有政治條件，沒對國別限制，且還有高效低成本的技術工程力量支持，建成工期較短，成效較快。即使是發達國家與國際機構願意貸款資助也比不上中國的優勢。

對於窮國而言，特別是沒有出海口的國家，如老撾、塞爾維亞等單靠自身積累，不可能在中短期內改變資源競爭條件而有大的發展，反倒因落後，引發各種問題來進一步打擊發展的機會。如老撾，中國資助建設中國老撾鐵路，橫貫全國，北通中國，南達泰國，是幾百年來唯一也是最大改造山川地勢的大項目，建設費用近於全國的GDP。若一切不變，以現時老撾的經濟是無法支付中老鐵路的投資與維修營運，可是中老鐵路在今年底通車，老撾的一切便改變。

中國在泰國修建的鐵路，也已經動工，中老加老泰鐵路便串連3國，直達港口。老撾便成貿易通道，一是通道帶來沿線經濟的發展；二是老撾作為中泰通道，過境貿易會得益不少；三是交通連接，老撾的勞工優勢也可發揮出來，吸引外來投資生產，中老鐵路通道經濟的作用便十分巨大。

眼前，中老鐵路在年底通車，便吸引上泰國對中國的榴槤出口，2020年中國進口榴槤23億美元，泰國佔七成，主因交通不便，銷售受制。今年頭4個月，泰國榴槤出口中國已達48億元人民幣。若用中老鐵路運輸，泰國用貨車運至泰老邊境，只需一天左右便可到昆明，成本亦會減。以中國市場之大，泰國榴槤年產的100萬噸，榴槤以外熱帶蔬果等亦可循多式聯運。中老鐵路到中國乃至俄羅斯中亞東歐，替代當地從南美的進口。在這個過程裏，老撾的得益遠比鐵路投資為大。