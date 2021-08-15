97回歸後，我們常說的反中亂港集團，在表面上由3個層面組成，一是參選「政黨」，並通過各種方式進入立法會等政府建制；二是工會；三是各種社團包括專業社團。這些工會和社團與政黨往往交集，也可混進立法會和政府建制。他們互相呼應，發起運動，挑起事端，製造聲勢，反中亂港，向政府施壓。

反中亂港集團最瘋狂的「力作」，是反修例暴亂。他們的全面奪權、顏色革命從來沒有那麼「接近成功」、「接近最後勝利」。然而，這個「接近成功」、「接近最後勝利」只是幻影和泡影，真實的結果是他們掉進了萬丈深淵。

更重要的是，中央要對這麼多年的「反中亂港和外部勢力相勾結」，對「一國兩制」框架下維護國家安全和發展利益，要實施全面落實管治權，就必須除惡務盡，斬草除根。而這3個層面正是主要對象，也即對這些政黨、工會和社團組織必須犂庭掃穴，徹底清洗。

這項工作目前正在展開。曾經不可一世、「專業」會員眾多的香港教協已宣布解散；同樣不可一世、據說「號召力特強」、會員眾多的民陣和職工盟也已是風中之燭，說滅就滅。

此外，自以為「高貴」、「有影響力」、「沒人敢動」的記協和大律師公會也已在驚恐萬狀中。還有一些亂七八糟、幹了壞事的政黨、工會、社團，惶惶不可終日的思量如何「料理後事」。整個反中亂港集團正在土崩瓦解，被推進歷史垃圾堆。

當然，他們不是完全沒有生路，前提是要徹底轉變以往的態度，認清現時形勢，配合有關方面查明問題，有悔過自新的表現。這樣的政黨、工會和社團才有前景和希望。

不過，毛太祖說過，這個世界總有一些人要帶着花崗岩腦袋見上帝，成為不齒於人類的狗屎堆。那個李卓人、記協的主席和大律師公會的主席，嘴巴不是還很硬嗎？