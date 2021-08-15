「與其在犯案後歌頌被告，倒不如在犯案前學懂在人類社會共同生活中守法的重要性。」這是一位裁判官日前在審理一宗黑暴案件時的警句，可謂擲地有聲。

兩名案發時分別只有16和18歲的少年，前年10月在粉嶺糾眾破壞中國銀行設施，結果被裁定非法集結、刑事損壞等4項罪名成立，雙雙進入教導所。其親友及老師紛紛撰寫求情信，讚揚被告為人正義、心存善念、有責任感、敦厚、充滿愛心，以及本性善良、孝順上進、操行良好等等，幾乎把辭典裏讚揚之詞都用遍了。對此，裁判官的評語是，若家人師長事前曾教導他，他沒遵循，那就不值得為他求情；如事前沒教導，則家人師長更沒資格為被告求情。

誠哉斯言！養不教，父之過；教不嚴，師之惰。「本性善良」的少年淪為窮兇極惡的暴徒，家人和師長都難辭其咎，他們害了孩子一生，現在才來求情，不亦晚乎？難道自己不覺得愧疚？

香港反對派最大特點就是貪生怕死，平時一個個擺出勇武姿態，「雖千萬人吾往矣」。但一上到法庭就哭哭啼啼博同情，不是到處找人寫求情信，就是自稱身體有病，或推說頭腦有問題。連《港區國安法》首案被告唐英傑也被稱為「品格良好」，簡直匪夷所思。一名「品格良好」的人竟然駕駛電單車衝擊警方防線，並撞傷3名警員，如果品格不是那麼良好，豈不是死得人多？

說來說去還是這句話，出來行遲早要還。既然要「違法達義」，就必須承擔法律責任，既然要「革命」，就必須付出，哭哭啼啼算甚麼？求情又有甚麼用？最卑鄙的是那些「叫人衝、自己鬆」的政棍，大批無知少年淪為政治炮灰，他們卻躲在一旁甚至逃到海外說風涼話。