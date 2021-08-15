日防夜防，自己人難防，說的是政府防疫政策，經常強調打疫苗的重要性，甚至推出所謂疫苗氣泡，讓接種者可以得到某程度上的檢疫及社交距離禁令減免。坦白說，這是為了谷針不理後果的措施，不少專家老早已經提出，遲早會出事。結果不聽專家言，吃虧在眼前。

由美國回港的外傭，因為打齊兩劑疫苗，受惠疫苗氣泡，所以只需坐7日疫監，結果過了隔離期檢測才發現感染了變種病毒，但該名外傭已經在社區活動多時，特別是港島一帶，甚至連入境處大樓也去過，現在簡直是人人自危，希望都好像之前數次漏招，最終都沒有釀成大爆發。

疫苗不是萬能，政府的取向就愈來愈把疫戰的成敗全賴於一支針，怪責市民沒有打疫苗。而事實證明，最近多宗輸入個案，患者都打了兩劑疫苗，包括對變種病毒抵抗能力較高的復必泰，教政府無話可說。

各界早已經提出警告，打了疫苗反而會令市民放下戒心，以為自己百毒不侵，又或者染疫不會有重症，只是當感冒來處理，這是十分錯誤的想法。病毒入侵身體究竟會去到甚麼程度，根本沒有人能夠預計。疫苗只是一個保險，若果把它當作金鐘罩，那就是實在太過天真。

香港多個月來尚算太平，最主要是市民依舊自發地戴口罩，勤洗手，由去年初疫情爆發到現在，都是靠自我檢點來保命，反而政府口口聲聲要打好疫戰，但往往政策朝令夕改，人人無所適從，頻頻漏招，出了事之後一句道歉也沒有，抗疫交託給命運之神。今次外傭染變種走入社區，如果要檢討責任，相信一籃子的官員都要孭責。打疫苗縮短疫監，專家也反對，政府應該盡快檢討，不能再有漏網之魚了。