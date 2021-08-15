記者的職責是秉筆直書，作時代忠實的記錄者。作為「記者工會」的記協，理應致力維護從業員的專業操守及保障記者權益為依歸，但該會涉嫌在2019年反修例暴動期間縱容「假記者」阻礙警方執法，大肆抹黑港府施政、警隊與《港區國安法》，煽惑市民反中亂港，已嚴重損害業界形象。

黑暴期間，有很多市民投訴經常有大批身穿黃背心、手持記協的會員證、自詡「記者」的人士進出暴亂現場，鏡頭只聚焦警員，又公然阻礙警員履職，多次「搶犯」，警方亦於拘捕行動中檢獲假記者證。記協不但未有批評相關記者的行為，反指摘執法警員「濫用」武力，宛如成了暴徒的打手。2020年5月10日，《深學媒體》的兩名分別12歲及16歲的「學生記者」身處示威現場，被帶回警署，時任記協主席楊健興罔顧學生安全，堅稱不認為「中學生記者」採訪示威現場有錯，言論極不負責任。

此外，記協2014年發起「企硬反滅聲」遊行，抗議《蘋果日報》被人抽廣告，質疑政治打壓，到了前年7月，有人聲稱不滿TVB有關修例風波的報道，發起抵制TVB廣告商的行動，記協卻選擇噤聲。黎智英曾於集會用粗言穢語辱罵在現場進行採訪的《東方》記者，記協選擇沉默。時任警務處處長鄧炳強不點名批評壹傳媒黎智英，用炒作、誤導的方法挑起社會矛盾及分化，記協則要求警方「停止踩踏及傷害新聞業界」。如此雙重標準，極盡偽善，怎能讓人信服？難怪記協被詬病與某傳媒一丘之貉，更成了只為反政府而成立的政治組織。

記協上月發表的《破碎的自由》抹黑國安法「毒害」社會基本互相價值，「侵蝕」自由環境，「危害」社會健康發展。其實記協只問立場，不問是非。相同立場，就有新聞自由；不同立場，就沒有新聞自由。因此，該組織才是破壞社會價值、踐踏真正自由、阻礙社會發展的始作俑者。

本港回歸至今，港府對違反法例與偏離會章的反中亂港團體均未有作出適切規管，現在是時候檢視《職工會條例》、《社團條例》等法例，徹查記協有否違反相關條例，若查證屬實，則馬上採取相應的執法行動，撥亂反正。