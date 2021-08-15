移民潮下醫護及教育界成為流失人手重災區。醫管局主席范鴻齡表示，過去一年全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，流失率上升的部分原因是移民引致。亦有直資校長透露，有學校今年度流失超過20名教師，估計今年每間學校平均流失約5至6名教師，情況令人憂慮。

人才流失當然值得關注，但為何偏偏是醫護界及教育界流失人手最嚴重呢？肯定不是待遇問題。香港醫護人員人工之高、地位之尊、醫醫相護之嚴重，堪稱舉世無雙；教師工作壓力當然沉重，但人工亦比許多行業高得多。不是待遇問題，那是甚麼問題呢？心水清的讀者都估到了，這兩個界別「巧合地」都在黑暴一役反政府最力，國安法一出，走夾唔抖自是不足為奇。

雖然法律清算未完，但教協玩完已是不爭的事實，至於在黑暴期間成立、一味搞仇警和罷工的「醫管局員工陣線」雖然未收檔，但其主席早已辭去理事會職務，並涉非法初選違反國安法而一度被還押，該會現已不敢造次。這兩個黃到黑的界別，趁英國大開方便之門移民他去，非常符合他們「兄弟爬山，各有各閃」的一貫作風，對香港損失是有，但絕對不用大驚小怪，皆因有人走亦會有人來。范鴻齡呱呱嘈指人手流失不是引入非本地培訓醫生就能解決，倒想問醫護界力拒海外醫生來港，自己又要移民遠飄，那麼如何才能解決人手不足問題？

老實說，這些離心離德的人走掉並不可惜，反而可以讓香港回復平靜，起碼不用擔心子女在學校被黃師洗腦淪為暴徒，又不用擔心入院遇着黑醫護冷待。目前教師離職不足為患，但醫護不足誠然是大問題，放寬引入海外醫生刻不容緩，醫管局高層勿再盲目護短，阻礙病人福祉了。