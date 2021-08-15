2019年反修例風波之前，我家嘛，每年都有警察來訪。他們當然不是來執行任務。在下從事教育工作多年，學生畢業後從事各行各業都有，逢年過節，他們便聯群結隊到我家來熱鬧一番，其中有些正是當警務人員的。不過，說實話，最近兩年沒有了，當警察的，都被其他行業的朋友疏遠，即使有小伙子們來訪，也不會再跟「當差」的同行。

在我看來，這種排斥完全無理，反修例風波中的愚民指斥港警橫蠻、暴戾，其實這支紀律部隊的素質極高，過去兩年我跟他們接觸多次，論專業態度，是其他地方警隊所少見的。記得在2019年的一天傍晚，我返家途中，前面的道路上磚頭與催淚彈橫飛，警察已經封路，但我家就在前方，很難再選別的路走。在兵馬倥傯之際，我走上前請求警察暫時開路，他們沉吟半晌，隨即允我所請。當我踏步前行，身旁的警員還兩次叮囑我，一旦遇到危險，就要馬上到屋下躲避，關切之情，溢於言表。

同年10月，我因為支持政府從嚴執法的言論惹怒「黃絲」中人，在大專院校內被圍困數小時，到了警局，問題也解決了，我不打算再追究任何人。而替我落案的警長卻不厭其煩，說警方可以檢控這個那個人，為我討回公道。在下雖然一一拒絕，卻對他們專業和負責任的態度留下深刻印象。

早前警方搜查壹傳媒大樓，當天我恰巧路經將軍澳，便驅車去湊湊熱鬧，下車後見警察正與一群市民交涉。原來有不少「藍絲」到當地慶祝，他們帶同的花炮容易弄污地面，故警方禮貌地勸喻他們離開。藍絲正是警隊的粉絲，但他們即使有一丁點兒的行為違反了秩序，警察仍是會秉公辦理。面對這樣一支公正的紀律部隊，你還能挑剔甚麼？