從政府嘅統計數字和積金局年報顯示，香港確實有「移民瘋潮」；前者顯示近9萬名港人過去一年淨移出後，不同專業界別流失人才，相繼「呼救」！後者去年4月至今年3月底嘅年度，以「永久離開香港」為理由提取強積金嘅金額達65.67億元，金額為2014至2015年度有紀錄以來最高。

嗱！「香港幾好都有，點捨得走」？看來已「變調」！移民已成城中話題，這是不爭事實。誠如醫管局主席范鴻齡指出，過去一年全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，流失率上升嘅部分原因係移民引致，形容情況令人憂慮。按公立醫院醫護人手及流失率計算，過去一年流失嘅醫生約有300人，護士更超逾1,700人。公立醫院長期人手不足是不爭嘅事實，一到冬季流感高峰期，每日求診人數動輒4、5千人，病人由朝排到晚都未必輪到有症睇亦係常有之事，依家人手進一步短缺，的確幾頭痛！

此外，教育亦係重災區！阿哥，有幾何會見到傳統中、小學名校收生不足，甚至「登報招生」！想當年，想攞張入學申請表格都要排通宵，有得面試仲高興過行行吓山撞到發哥！世事難料，一至於此。有直資校長透露，有學校今年度流失超過20名教師，有學界中人估計今年每間學校平均流失約5至6名教師，憂慮情況會持續。

有學者表示，估計下半年至明年才是移民離港嘅高峰。香港生育率下降，人口老化，加埋移民「瘋潮」，醫療、教育已成重災區！政府若再不正視人口政策，一味自我感覺良好，認為「香港嘅前景非常好」！阿哥，公屋輪到頸長都輪唔到，睇專科好似骨科眼疾等，排3至4年閒閒哋！所謂「前景非常好」，又係玻璃罩上嘅烏蠅，前景一片光明，就係苦無出路！