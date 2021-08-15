行政長官林鄭月娥早前在立法會上回答議員強烈批評法律援助署濫批法律援助一事，議員指當局雙重標準，浪費納稅人血汗公帑，尤其是亂批法援給反中亂港的「覆核王」郭卓堅時，當面「柯打」時任政務司司長的張建宗，在今年第4季完成法援署的檢討。雖然現時由李家超升任司長，但鐵一般的衙門、流水一樣的官，今年底內要完成法援署的檢討，絕不會因官員更替而受影響的。可是最近卻爆出郭卓堅原本輸了給鄉議局和政府就新界丁屋政策進行的司法覆核，要支付的480萬元保證金被終審法院批准豁免保證金，及後郭卓堅隨即轉軚，由原先因輸了官司及無法繳納480萬元保證金，由已宣布放棄就丁權案向終院提出終審上訴，而改為繼續上訴。

事件的峰迴路轉，出人意表，令人奇怪，老百姓都質疑政府檢討和改革法援署是講一套、做又另一套，令人氣結和憤慨。

480萬元絕非小數，為何司法當局偏幫郭卓堅，慷納稅人之慨？郭卓堅歷來利用法援濫批、亂批給他的漏洞告政府，阻礙施政，早已令公帑大出血，毫無疑問的是他的所作所為只是反中亂港陣營的棋子，與維護社會公義完全是風馬牛不相及，法援署為甚麼要濫用納稅人的錢幫郭卓堅埋單？天理何在？公義何存？

既然法援署已定在今年第4季完成檢討，當局為甚麼不待檢討完成才處理有關480萬元的是否豁免問題，「皇帝不急、太監急」，結果直接催生郭卓堅由原本放棄終院上訴的決定180度轉軚，終院的做法令人莫名其妙，政務司司長李家超絕不能坐視不理。郭卓堅曾濫用法援進行逾30宗司法覆核破壞政府施政，卻獲法援署厚愛袒護，黑暗如斯，簡直混帳，豈有此理！