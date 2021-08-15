全球新冠疫情反覆，一年多來全人類與病毒的搏鬥，令人出現抗疫疲勞，特別是香港作為國際城市，不論是對內對外，很多人都希望能盡快通關，恢復正常生活。近日國際上有一種聲音，呼籲放棄清零策略，與病毒共存，就算面對傳播力極強的Delta變種病毒，也要盡快解除各種防疫措施。這種只能兩者取其一的抉擇，無疑是一場豪賭，賭的是病毒每進一步的變異，會逐步減弱殺傷力，最終變成一種類似流行性感冒的疾病，人們吃點藥休息幾天就會痊愈，不會太影響日常的生活和工作。

最早主張群體免疫理論的英國在7月下旬，已解除大多數社交距離限制。過去防疫工作做得比較好的國家如新加坡，其衞生部長王乙康也表示於8月10日起逐步放寬防疫措施，宣布與病毒共存。至於中國內地，一直堅持動態清零策略，對病毒採取堅壁清野策略，至今已成為全球抗疫效率最高的國家。

兩種策略之中，清零當然是最理想，但必要條件是政府有強大的執行力，以及人民願意配合，符合這些條件的國家除了中國以外也沒有幾個。反之，西方國家，他們國民的接種疫苗已到一個較高的比例，雖然確診個案創新高，但重症的比例已大為減少。可是，一些倚重服務業的國家就認為既然無法徹底清零，長期的防疫措施令國際及社會活動半停頓，經濟上實在是撐不下去，例如新加坡等地。

說回香港的防疫策略與通關問題，筆者認為香港現時這種比外國嚴格，卻比內地寬鬆得多的「不三不四」策略可能是最壞的選擇。因為在這種情況下，香港對內對外也通不了關，一方面內地政府認為香港疫情不穩定，又沒有清零的有效措施，模棱兩可難以予人信心。另一方面，香港為了減少輸入個案，採取比較嚴格的防疫措施，香港市民也不會同意採取與病毒共存的放任政策，對於同樣是外向型經濟體的香港而言，因此也很難打通國際的正常往來，要等待經濟全面復甦的日子可謂望眼欲穿。

筆者認為香港的防疫大方向應盡可能與內地看齊，比如進一步加強檢測和接種的措施，必須對從外國入境的人士進一步加強檢疫。而香港現時中風險地區的定義太過寬鬆，例如近日每天新增10多萬確診的美國也被列作中風險，已接種疫苗者來港後只需7天的酒店隔離，這明顯是一個很大的漏洞。

我們國家作為一個疫情受控國，應是我們在全球疫情下最大的優勢。香港在有條件實現與全世界多數地區放寬通關，完全恢復正常交往之前，動態清零應該是我們政府唯一可選擇的目標，只要先把病毒防禦於國門之外，實現與內地通關，透過內循環以保持經濟增長，便可成為最可靠的國際投資對象。這從中國的出口屢創新高，以及外資流入創7年來新高的數據來看，已說明了哪一種抗疫策略是最明智的。