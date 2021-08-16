中美之爭，在美國是大張旗鼓，大肆宣傳地來以中為敵。但除妖魔化中國，舉行軍事演習外，只是用美國法律騷擾、侵犯中國企業，貿易戰也似無處入手，倒反使國內經濟受挫。對中國而言，備受壓力，卻只傷皮毛。相反地，中國除開始積極反制外，在無聲處加強布局抗衡美國衰退中的國際霸權。一是在本國去槓桿化，消除金融隱患，也整頓不合理的市場壟斷行為，資金和企業股權變相外移的積弊，減少美國在金融方面可攻擊中國的漏洞和國內異己勢力和敵國夾攻的機會。

在這個過程裏，中國似在展示中國發展的道路，擺脫美國等外力施加的意識形態、發展理念與制度文化的謬誤。可說在國內掀起一場具根本意義的變革，檢視、整頓迷信美國、迷信資本主義造成的種種失誤與遺害。或許中國領導層還未能提出一個完整的變革綱領、藍圖，逐步在不同領域進行實踐，同時並進，朝着基本的原則，大致的方向發展。正是推動着中國社會的又一次大變革，甚至可說是把以往改革開放各種措施檢查更正的大變革。

二是對外擺脫對美國霸權的迷信、依賴與恐懼，從韜光養晦中超脫出來，人類命運共同體、一帶一路倡議，是中國完成小康，進入大同的綱領。或許同樣地沒有完整的概念、藍圖、規劃，但卻是中國突破資本主義，英美霸權主義二、三百年的統治，中國代表世界提出替代與競爭的國際發展戰略、世界觀，使歐美的殖民主義、帝國主義思想第一次感受到巨大的挑戰和威脅，迫使它們強調共同價值觀，意圖團結統一國際資本主義的勢力與中國決戰。中國提出這樣的理念，短短幾年已在世界獲得巨大的支持，相反地，美國的聯盟卻顯示崩析瓦解之象。

中國在推展一帶一路倡議是做實事，一步一腳印地建設跨國的經貿網絡和由此的政治合作，雖然也有失誤，卻得大於失，也迫使美國、歐盟、日本不能不倣效來抗衡。可仍擺脫不了它們制度政策的錯配，在具體的地緣政治與經濟發展中，着着失敗。更加上新冠疫情在中國成功受控，歐美的失敗，一帶一路成就了歐亞非大陸的新網絡，排斥美國，吸納歐盟，勢不可當。中國若能堅持，不與美國作無謂爭執，全力建設全球新網絡、新體制，數年內可更有大變。這恰是中國推動的國際大變革。