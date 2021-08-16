香港律師會將於本月24日改選5個理事席位，如果自稱「開明派」實為反對派的人全取議席，那麼律師會的領導權將落入反對派手中，有可能成為大律師公會似的政治組織。正是看出了問題的嚴重性和危險性，官媒《人民日報》日前發表評論文章，向律師會發出警示和勸喻，正告之「面臨關鍵抉擇」。

套用一句老話：生存還是滅亡，這是一個問題。這也是朝廷在給律師會一個機會，想挽救使它迷途知返，這裏有不小的善意。《人民日報》評論中還提到被稱之為「毒瘤」解散的「教協」，頗見不要敬酒不喝喝罰酒之意。可再套用一句老話：勿謂言之不預也，你們自己看着辦。

《人民日報》的評論文章是一箭三鵰，射了香港律師會、大律師公會和香港教協，穿透力甚強，對大律師公會打擊甚重。警告香港律師會不要以「政治化選舉」方式淪為「政治化團體」，不要像大律師公會那樣斷絕與內地交流合作，走上窮途末路，不要像教協和大律師公會那樣「騎劫業界」，「淪為外部反華勢力棋子」，「像黎智英、黃之鋒般『墜落懸崖深淵』」。《人民日報》評論「這樣說事」，實際上已經在某種程度上為大律師公會「定性」。當然，若有一天朝廷要對大律師公會「開刀問斬」切毒瘤，「定性」之事絕不會只是這些。現在不過是「吹吹風」罷了，讓大律師公會和香港各界有個思想準備。

《人民日報》的評論還說，「大律師公會已淪為過街老鼠，在香港潰敗已是確定之數」。既然是過街老鼠，那就一定要打；既然潰敗已是確定之數，那就一定要有最終一擊，否則如何確定它的潰敗？官媒已經把話說得夠清楚了。大律師公會還會有「裝死躺下」、「蒙混過關」的幻想空間嗎？教協已經宣布解散，但留下了不少「手尾」，死而不僵。還有人企圖利用其「不僵」作些文章。香港律師會諸公怎麼看？可別犯傻喲！