美國國務卿布林肯日前在一篇演講中聲稱，他想提醒中國和俄羅斯，美國仍是一個極其強大的國家。其實不必提醒，從來沒有人否認美國的強大，但強大並不表示可以恃強凌弱，橫行霸道。正如中國古人所說，「國雖大，好戰必亡」，老美應該認真領會這句話，而不是一味自賣自誇。

在阿富汗和伊拉克面前，美國無疑「極其強大」，結果如何？兩場戰爭下來，美軍除了損兵折將，甚麼目的都沒有達到，最後不得不灰溜溜撤退。貌似強大的背後，實則是霸權的衰落。布林肯宣稱，要反駁美國正在衰落的觀點，最佳方法是「立即對美國的基礎設施進行重大投資」。這點倒是沒有說錯，美國基礎設施陳舊落後，亟待重大投資來改善，問題是錢從何來？特朗普任內提出1.5萬億美元基建大計，結果無影無蹤；拜登上台後又推出2.3萬億美元基建計劃，經過兩黨互相扯皮，規模縮減至一萬億美元，最後還不知能否順利落實。

實際上，美國若不是窮兵黷武，到處打打殺殺，壓根兒不會有這些問題。有人算過一筆帳，過去30年美國發動13場海外戰爭，浪費了14萬億美元，單是阿富汗和伊拉克兩場戰爭就消耗掉6.5萬億美元。如果將這些錢用來投資基建，華府何至於面對無米之炊，兩黨又何至於爭得面紅耳赤。所以說，美國的衰落完全是自己造成，與別人無關。

可惜，許多美國人至今不明白這個道理，他們沒有從自己身上找原因，一味諉過於人，將中國崛起視為挑戰和威脅，因此千方百計打壓。

但諷刺的是，不管美國如何打壓，都無法阻止中國繼續發展，美國自己反而愈來愈力不從心，不得不拉攏盟友企圖以眾暴寡。這就是布林肯所吹噓的「極其強大」！