最近大家忽然學多了幾個希臘字母，因為變種病毒命名不再賦上地區或國家名字，以免製造歧視，而新冠病毒變異不絕下，源自印度的「Delta」變異株橫掃全球，本報先天下之憂，提早預警，源自秘魯的「Lambda」變異株亦來勢洶洶。

世界衞生組織列入「需要留意」的變種新冠病毒，已經擴散到全球30多個國家，美國更是重災區，而上星期六公布兩宗輸入病例，均由美國抵港，危機迫在眉睫，實在需要提高警覺。

Lambda變種病毒具有更高傳染力和更強的抵禦抗體能力，現有疫苗的效力備受挑戰。也難怪大家憂慮，近日多名輸入個案患者樣本驗出帶有變異病毒株，都已經接種兩劑疫苗，最明顯例子是於社區發現的38歲女外傭，因為她完成接種疫苗亦驗出有抗體，所以獲縮短疫監，在美國抵港完成7天酒店檢疫，因此走入社區差不多一星期，才確診帶有變種病毒，沒有病徵，而且病毒量高，傳播疫症風險極高。

雖然個案列作輸入個案，未影響本地清零紀錄，但為官者最忌掩耳盜鈴，在社區發現的個案，根本就是殺到埋身。港府強調外防輸入，但自己卻放寬門檻，接種疫苗者檢疫日數大幅縮減至7日，所謂疫苗氣泡，改得太過貼切，原來代表很易爆破。

專家直指檢疫出現大漏洞，美國應該升至高風險組別，及延長中風險地區抵港人士的檢疫安排至14天。據聞，有關方面將會商討收緊入境檢疫措施安排，看來又會是朝令夕改，今日的我打倒昨天的我。不過，抗疫事大，面子事小，政府肯認低威跪低，總好過擇惡固執，明知死路一條都要行下去，變種來得快，一日之間風雲變色，到時後悔都太遲。