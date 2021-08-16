民間人權陣線（簡稱「民陣」），終於在昨天通過聲明表示已經在8月13日通過會員大會，正式宣布解散。民陣多年來一直通過各種議題來策動民眾遊行，包括每年7‧1、反對興建高鐵、反對全國人大常委會釋法等，困擾了香港足足超過15年。現在壽終正寢，筆者認為這是一個普天同慶的大好消息。

民陣於2002年9月以反對《基本法》第23條立法為契機而成立，背後充斥着支聯會的指揮色彩。當時香港回歸後不久，適逢沙士爆發以及有人挑動市民反對《基本法》23條立法，由各方政治團體和民間團體一起組成並策動「7‧1大遊行」。

據報道顯示，民陣曾經申請社團註冊，其後取消了社團資格，但又沒有成為有限公司。因此從2003年起一直沒有合法身份。海外傳媒引述消息指民陣在2019年收取了美國國家民主基金會資助，舉辦了反修例的一連串示威活動。民陣於今年4月起被警方調查其法律地位和資金來源，並被要求提供有關組織和帳戶資料，直至5月初，仍未能依照警方要求提供相關資料，警方正研究提出起訴。

民陣二字就是反對派的大本營，這些年來一直高調集結反動力量，挾民主之名，擾攘香港局面為實，每年藉搞遊行活動籌款，變相將來歷不明的黑金漂白，資助其反中亂港的活動。

《港區國安法》實施後，民陣成員開始陸續跳船，就以教協為例，他們離開支聯會和民陣後，亦於上周宣布自行解散，結束其48年裏後段歷史的害港足迹。今天民陣的結束，並非代表着長期存在香港的反中亂港陣營和問題已完全解決，我們還須跟進民陣和支聯會剩下未清的餘毒。

筆者就建議特區政府督促教育局、民政事務局和學校管理層要發揮積極有為作用，將所有學生會重組，設立輔導制度，讓學生會重新回歸正常學習之路，而非全職搞政治。另外，任何有違《港區國安法》的意識形態、行為和標誌，如豎立在香港大學已久的所謂「國殤之柱」和中大內的所謂「民主女神像」等，都應立刻拆除移走，以免繼續迷惑學生思想。

大學校園是理性和提供知識的地方，應回歸理性和讓學生正常學習，不能再藏污納垢，不能再讓偽學和港獨分子將莘莘學子荼毒，不能再讓大學成為反中亂港的培訓基地！