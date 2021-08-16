不作死就不會死。民陣終於咽下最後一口氣，昨日正式對外公布壽終正寢。這消息一點也不令人意外，惟民陣臨死都要死撐，聲稱成立19年來一直以合法、和平、理性及非暴力的原則籌辦遊行集會讓市民發聲，但近年來政府不斷以疫情為由拒絕民陣遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰，加上召集人陳皓桓因涉多宗案件在囚，秘書處已無法維持運作，亦無成員參與來屆秘書處，只能無奈解散。說得無比委屈，其實不過賊喊捉賊。

見過無恥的，未見過如此無恥的。正如民陣自己所說，成立19年來年年搞遊行，早就行禮如儀，為何偏偏來到2019年以後，才出現它口中的被政府拒絕遊行申請、遭受打壓？若然其遊行真的是和平、理性、非暴力，警方豈會拒絕其申請？而拒絕了申請還是照樣遊行，組織非法集結，被檢控和坐監不怪自己，反怪遭受打壓，姓賴乎？

民陣自己失憶，市民可不會失憶。黑暴一役，民陣帶頭搞遊行，每次均以打砸堵燒、演變成汽油彈橫飛的暴亂結束，何來和平、合法、非暴力？時任召集人岑子杰歪理連篇，聯同漢奸黎等人態度猖狂，哪裏是甚麼公民社會團體？分明就是一個暴力奪權、勾結外國勢力反中亂港的政治組織。這班人很多現已坐監或還押，民陣成員團體亦接連跳船，但樹倒猢猻散是一回事，不可能將罪行一筆勾銷又是另一回事。他們若以為散解了等於一了百了，拍拍屁股當無事發生，那是他們太傻太天真。

尤其是民陣聲稱只餘下160萬元資產，簡直當人白癡。其帳目向來都不清不楚，當中更可能涉及洗黑錢和外國勢力資助，警方已經表明必會徹查，事件不會就此完結，大家等着瞧。