中國人不想打中國人，因此，除非台灣宣布獨立，否則北京在未來幾年內，應不會主動揮軍台海。不過，假如美國反華派或台獨分子錯認路頭，以為中共不敢攻打台灣，甚至以為美國在太平洋的兵力足以震懾北京，那便是太傻太天真了。

要是美軍當真英明神武，阿富汗的局勢又何至於此？華盛頓政府足足花了20年時間，試圖剿滅當地的塔利班組織，以扶植親美政權。但塔利班偏是愈挫愈勇，阿國首都現已危城告急，美僑、美領事人員正在倉皇出逃，一群一群的人急如喪家之犬，看在眼裏，實在我見猶憐。

美國布朗大學有研究指，華府前後耗費了一萬億美元，犧牲了2,000多名美軍，才勉強在阿富汗支撐了20年，最後還得灰頭土臉地敗走。試問北京的軍事與經濟實力，是塔利班的多少倍？說是100倍以上亦不為過吧。然則，假如北大人矢志要收復台灣，不惜硬磕到底，你認為山姆大叔真敢奉陪嗎？

如果中、美兩國打核戰，雙方玉石俱焚，這樣的結果已沒討論意義，但若然雙方只動用常規武器對戰，則美軍在阿富汗的失敗，就足以讓華盛頓引為殷鑑。況且，北京不是塔利班，兩者所差何啻天壤，美國投入一萬億美元的資源，也拿塔利班沒法，中共的實力更在百倍以上。美軍若然曠日持久，在台島、台海跟解放軍糾纏，按比例計算，便得投入100萬億美元。山姆大叔阮囊羞澀，他真有本事掏出這麼多錢嗎？美國人還要吃飯不要？

可別忘了，美國雖耗費一萬億美元，在阿富汗卻仍是一隻鬥敗的公雞，也就是說，華府即便投入100萬億美元為台灣而戰，還是敗多勝少。這樣一筆包準賠本的買賣，你認為山姆大叔會做嗎？