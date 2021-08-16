新冠肺炎變種病毒過去兩個月又在全球肆虐，南韓發現嘅Delta+變種病毒，專家認為其傳播力強勁，以致美國疾病控制及預防中心發表報告指出，應把Delta變種病毒當成「新病毒」看待。既然係「新病毒」，自亦應該有新的抗疫手段，因時制宜，不能一本通書讀到老。可惜本港庸官，一味盲目谷針，外防輸入，卻鬆弛無道，予人詬病！

港府無視新冠病毒潛伏期，容許完成接種疫苗及驗出抗體者可獲縮減疫監，咁就出事喇！事緣一宗涉及L452R變種病毒株確診個案，38歲女外傭日前由美國抵港，完成檢疫7天，第12天樣本揭初步確診。換句話說，這名女傭喺社區已逗留多天，有指其病毒數值達16.5，即病毒量高，料有高度傳染性。佢過去曾到訪7處地方已被列入強檢公告，即使係咁，求神拜佛，希望仍未喺社區潛伏釀成變種病毒傳播鏈！

事後有專家就指出，患者嘅病毒量高，顯示係近期發病嘅個案，估計患者喺美國或機場感染嘅可能性較大。專家批評港府喺欠奉科學數據下，任意縮短檢疫期，係將社區安危置之不理，促請政府盡快收緊所有地方來港人士，不論有否抗體，檢疫期最短為14天。事實係，近期有唔少輸入個案已打齊兩劑疫苗都賴嘢！政府衞生防護中心轄下科委會話會檢視相關數據，研究調整酒店檢疫期。

政府顯然敏感度不足，美國防疫一團糟，近日單日新增16萬宗病例，港府居然將之列為「中風險地區」，唔通又係「美國月亮特別圓」嘅心理作怪！正如專家指出，本港過去兩星期錄得超逾10宗從美國輸入個案，政府亦應考慮將美國由現時中風險組別調升至高風險，加強對社區保障。亡羊補牢，祈猶未晚也！天佑香港這個「福地」！