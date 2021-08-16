《三字經》開篇：「人之初，性本善。性相近，習相遠。苟不教，性乃遷。教之道，貴以專。」又說：「養不教，父之過。教不嚴，師之惰。」可見中華文化多年總結指出教與學經驗的重要性。聯繫2019年香港的世紀反政府動亂，逾萬被捕的暴徒中，竟有四成是學生，被捕學生中又有四成是未成年的中小學生，年紀最細的是11歲。大部分被捕學生都是回歸後才出世的，同現政權沒有隔夜仇，為何瘋狂反政府？

教育徹底失敗和學生墮落的嚴重災難，絕不能用「父之過」來歸因，那是《三字經》一般性分析，但一定是「師之惰」，不是懶惰的惰，是墮落的墮。數以百計的教師帶頭及煽動學生參加暴動被捕，近300教師被投訴專業失德成立，便是重要的標誌。為甚麼擁有崇高道德桂冠、為人師表的老師如此不堪，成為暴徒及暴徒的煽惑者、製造者、組織者？原因出在擁有9.5萬名會員及48年歷史的香港教育專業人員協會（簡稱教協），一直推動反共反中「港獨」思潮，洗教師的腦，包庇和煽惑教師搞暴亂，再由洗了腦的教師洗學生的腦。香港回歸後才出生的大中小學生竟反共反中反政府，特區政府每年最大開支的教育經費支持的大中小學，都成為世紀暴亂的發源地和主力軍。對此，教協已曲線地認罪，說甚麼要重回本業。可是幾代人已被糟蹋了！一失足成千古恨，回不了頭了！

上周教育局課程發展議會中國語文課程專責委員會主席招祥麒校長，宣布在2024/25學年或之前逐步在課程加入93篇經典文言文篇章，加上之前教育局宣布加強國安和國民教育，以公民與社會發展科代替通識科，都可說是遲來了24年的教育回歸。可悲的是，香港特區已損失了最少兩代人了。誰之過？