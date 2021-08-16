經歷疫暴夾擊，只是短短數年，從「佔中」到「黑暴」，香港的「中華之驕」光環快速淡褪，數代人的努力亦幾被敗光。香港雖正邁出新步伐，卻因禍根未清而令轉機飽含危機，需對管治團隊、管治文化和管治方針嚴厲拷問、懲前毖後，既要全面改革，更要求主管人員有擔當。

回歸以來，本地反中亂港人士與外部反華勢力勾結，接續發動「極限衝擊」，令香港根基受動搖，令管治神話一夕破功；並被借力打力地劍指中國，促使中央大幅調整對港政策，推動香港全面改革。

「黑暴」雖已基本平息，但亂後重建的管治工程卻面臨外有美英等國伺機干預，內有民心未穩、管治未回正軌的挑戰，因而在實踐的過程中，要求管治團隊有更強的責任感和政治忠誠，全面準確貫徹一國兩制方針、破解香港的各種矛盾和問題、為民眾辦實事、團結方方面面的力量，對國家和香港特區認真負責。

須指出，在香港未來管治中，有四大任務有待完成，第一是要收拾「暴後」殘局，緩解現存深層次矛盾，推動「去政治化」和「去殖化」，重建香港的管治秩序和推動建設發展；第二是以「鐵的底線」規格，貫徹落實一國兩制、《港區國安法》和愛國者治港原則，將社會發展拉回正軌；第三是要全面融入國家發展大局，實現陸港融合，共享國家發展紅利；第四是長遠落實「五十年不變」的未來規劃，確保香港平穩過渡。

具體而言，未來應該何去何從？如何開展管治新風？如何重建互信和重塑價值？取決於中央與特區，以及全體港人甚至中國人的共同抉擇。

第一，管治絕非紙上談兵，也不僅是一堆計劃、一堆數字、一堆撥款，而是實實在在地讓市民感受得到好處，而不是「政治口水」或硬搬「西方一套」的方案。因此，既要有良好的政策規劃，更要有良好的執行能力。管治團隊的決策和擔當，是管治得失進退的關鍵。試看，香港電台由多年爭拗，一下子出現勵精圖治，原因就在於主管官員的能力和承擔。

第二，只要能貫徹一國兩制、國家安全和法治原則，根本不可能出現公然違法亂紀的暴亂，而在目前的撥亂反正節點，必須責成管治團隊主動和認真地反省檢查，秉持憲制秩序和管治倫理。坦白說，若不是有來自北京的聲音，《蘋果日報》會被取締嗎？教協會解散嗎？

第三，香港除需進行涉及體制、政策、執行和人事等「硬改革」外，更要着重價值觀、意識形態、身份認同、話語權等「軟改革」。

第四，香港不能再動盪不安，更不能淪為反華棋子，而要自覺和積極維護國安和粉碎「顏色革命」圖謀，大家要從不同範疇和方向，支持警方的執法和《港區國安法》的落實。