世界視線：恐襲警號停不了　霸權思維是根源

「911」恐襲20周年臨近之際，美國國土安全部發表公告，警告即將到來的紀念日以及宗教節日，可能迎來極端主義襲擊。

儘管該公告並沒有對恐襲威脅作具體說明，僅形容美國當前正處於「威脅加劇的環境」之中，其中包括全球疫情加劇產生的威脅，以及國內和國外恐怖分子蠢蠢欲動，但公告卻提到，阿蓋德在阿拉伯半島的分支，最近發表了4年以來第一份英文版宣傳刊物，鼓動境外武裝分子仍試圖鼓勵追隨者，對美國發動襲擊。

國土安全部的警告，絕非危言聳聽。美國新冠疫情出現嚴重反彈，有專家擔憂，若無法讓絕大多數人接種疫苗，未來可能出現的變種病毒或將突破防疫防線。事實上，疫情引發本土恐怖主義活動，早有先例。最駭人的其中一個例子，是聯邦調查局於去年10月，偵破一場綁架民主黨籍密歇根州女州長惠特默的圖謀。惠特默因為在該州實施嚴格防疫措施，成為歹徒的襲擊目標。可以想像，隨着疫情進一步加劇，類似的案例可能陸續有來。

至於恐怖組織死灰復燃，更是對拜登政府的一記當頭棒喝。拜登早前為美軍撤出阿富汗辯解，指美軍已只「達成」在阿富汗的目標，即擊敗拉登以及削弱阿蓋德組織攻擊美國的能力。事實早就證明，恐怖活動有「去中心化」的特點，正所謂「一雞死一雞鳴」，不管是奧巴馬政府消滅了拉登，抑或特朗普政府消滅了巴格達迪，均不能根除美國的恐襲威脅，特別是部分政客將擊殺「恐怖頭目」當成政績高調宣傳，例如特朗普形容巴格達迪「死得像條狗」，客觀上只會令全世界憎恨美國的人同仇敵愾。事實上，伊斯蘭國百足之蟲，死而不僵，近兩年來更趁各地政府忙於抗疫之隙，潛入伊拉克擴展勢力。

事有必至，理有固然。如果說美國政府抗疫無能，讓國內極端分子有鬧事的機會，美國在全世界搞「長臂管轄」，弄得別國雞犬不寧，則無疑是「恐襲威脅」的源頭，美國一天不改弦更張，專心管好自己的事，悲劇難保不會重演。