神州觀察：教育雙減來勢猛　銜接措施做好未

內地當局於上月暑假期間頒布一項旨在減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的「雙減」禁令，要求所有補習社需轉為「非營利」，否則便沒得做。結果不但補習社慌了，一眾家長亦大感徬徨，孩子無處補習如何是好？原想請人上門私補，怎知當局即將於下周審議《家庭教育法草案》，欲強制讓私補、家庭教師等服務同樣「非營利」，沒錢誰會來？此舉不僅是對補習教師趕盡殺絕，勢令家長們更加頭痕。

現實是，社會上普遍存在雙薪家庭，做父母的難有時間兼顧子女學業，放學與下班時間不同步，以前還可將孩子送去補習社，可說很好地解決了輔導功課與「托兒」的雙重後顧之憂。此外又需看到，有些家長縱然有時間，但自身未必有能力解答孩子的學習疑問，尤其一些學校總愛加深教學難度，動輒出一些偏題、怪題，結果整得家長與孩子都只有大眼瞪小眼的份，不找補習社、私教怎麼辦？求助學校老師嗎？一個個深更半夜的都往老師家裏跑，怕也不容易。

為學生減負固然重要，但相關過渡銜接措施也不能少，且必須適時跟進補足才行，否則就有可能造成即時混亂。譬如本次「雙減」令中就對學校提出了保證課後服務時間的要求，包括統籌安排教師實行彈性上下班制度，盡量配合家長的下班時間，以及需對學習有困難的學生進行補習輔導與答疑，或考慮聘請退休教師、具備資質的社會專業人員或志願者作幫手，提供免費線上學習服務等；只是這些方面是否都已經做定工夫，落實到位？

其實類似意見要求很早就已提出過，而且年年都在提，但很顯然，一直也不曾真正實現過，否則又怎會滋養出那麼多補習社、上門私教生意？包括減少布置功課問題，喊了這麽多年，廣大學生不還得捱更抵夜做題？以致熬壞體質、戴眼鏡、癡肥的學生愈來愈多，平時上個體育堂就能發生猝死，如何撐起民族發展的擔子，做得國家未來主人翁？當局又要求各地政府樹立正確的政績觀，捨得拿出財政支持「雙減」配套措施的落實施行，問題是，有多少地方政府真正捨得？始終一些政績工程、形象工程更具吸引力。

政府不肯掏錢支持，卻要求這些一直將補習培訓當生意來做的機構「非營利」、做公益，讓上門私教不准收錢，免費獻愛心，顯然極不現實，畢竟人家也得養家餬口，維持生計，不是人人都做得起公益。若再深究起來，當初是誰嚷着要讓「教育產業化」，拚命搞「擴招」，使得高考競爭愈趨激烈？不拚命參加補習班，誰都內心不淡定，如今「雙減」卻來勢猛烈，一下子去到盡，難免有些生硬，讓人喘不過氣。