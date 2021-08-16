正論：禍港毒瘤紛解散　除惡務盡勿放生

國安法下，牛鬼蛇神如臨大限，反中亂港組織紛紛偃旗息鼓，甚至正式自行解散，新聞接踵而來，令人感嘆這些禍港毒瘤實在何其之多，而且存在並非一朝一夕的事，是香港社會容忍度大，還是有關方面一直姑息養奸呢？

繼教協日前突然宣布解散，與其同屬一丘之貉的民間人權陣線（民陣），亦在昨日步教協後塵解散。民陣是在2002年成立，當時聲稱希望能為民間社會提供一個平台，團結不同力量，推動香港人權和民主運動，以及公民社會的發展，初期主要針對《基本法》第23條立法的工作，在2003年舉辦7‧1反23條立法遊行後，無論知名度及收入均大升，食髓知味，以後幾乎每逢7‧1都搞遊行，甚至巧立名目，逢政府必反，大大小小遊行，不是主辦就是參與，趁機擺街站募捐，成員團體籌得款項，部分亦會分予民陣，可說豬籠入水。

2019年爆發反修例風波，雖然沒有「大台」，但民陣照辦煮碗，多次主辦及發起遊行，包括6‧16聲稱200萬人大遊行，為反對派製造聲勢，煽動暴潮，從中撈的不單止是政治本錢，更加是從市民捐獻賺得盆滿缽滿，可說是無本生利，比起其他政治團體還要做地區工作用錢，民陣是檢現成便宜不用找數。據聞亦有外國勢力撐腰，有來歷不明的金錢及資源作後盾，19年來民陣一直禍港不倦，若非《港區國安法》出爐，相信港府亦不出手收拾這禍港毒瘤。

同樣是面臨解散，教協是註冊工會，帳目尚算有迹可尋，民陣卻是多年沒有註冊，被警方質疑指其違反《社團條例》，是非法組織，要求提交資料，更被揭發資金流向疑點重重，多年來遊行籌得累積款項去向未明、財政管理黑箱作業，既無穩定戶口，僅借用成員團體戶口處理資金，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑。民陣一直拒絕向外交代帳目及戶口，現在「散檔」，聲稱只剩下約160萬港元資產，實在令人難以置信，而如何處理這筆「遺產」，亦諱莫如深，只稱會由民陣資產託管團體捐予其他團體。民陣臨時召集人鍾松輝早前表示不知道資金及戶口帳號詳情，稱正在服刑的上一任召集人陳皓桓未有向他交代有關事項，現在向公眾宣布的「身後事」，可信程度有多高，大家心知肚明。

究竟是甚麼團體會受惠於民陣資產？是否反中亂港，甚至是港獨組織？不得不懷疑有地下組織會接棒，民陣多名要員包括岑子杰及陳皓桓身陷囹圄，上周五開會作最後決定，仍有死硬分子堅拒解散，有人死心不息，相信會繼續聯同反對派殘餘勢力暗地裏部署未來行動，利用剩下來的資金繼續搞風搞雨。百足之蟲，死而不僵，餘毒在本港土壤繼續滲透。

除惡務盡，正如警方強調，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，教協及民陣不可能就此「甩身」，其他同告解散的團體亦然，政府亦須繼續追究涉嫌違法的罪行，絕不能再像以往一樣姑息了。