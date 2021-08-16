功夫茶：愈扶愈貧責任卸　勞福局長膊太斜

香港貧富懸殊嚴重係不爭嘅事實。之不過，港府對於愈扶愈貧從沒有半點愧色，更遑論羞恥之心，反而常常搬出諸多藉口開脫；向有「金句王」之稱嘅勞福局局長羅致光就覺得外界攞貧窮人口高來說事，甚麼「五個人就一個窮」，目的係「鬧政府」！

過往政府扶貧，一直採取多管齊下嘅扶貧政策，惟效果未如理想。如今因疫情持續已逾年半，百業蕭條，本港失業情況每況愈下，貧窮問題自不然愈加嚴峻。呢，「金句王」尋日喺網誌撰文，就提到影響市民收入分配嘅政策，指佢任勞福局局長以來，除了法定最低工資政策外，都唔會公開表達其他收入分配政策嘅意見喎！主要係由於有關政策大都唔係勞福局嘅政策範圍。

阿哈！收到！聞弦歌而知雅意，局長果然係「不在其位，不謀其政」嘅信徒，亦深諳「沉默是金」嘅哲理；人老精鬼老靈，官場打滾咁耐，唔通仲講「沒有貧富懸殊現象，便沒有今天的我」咁戇居嘅說話咩！梗係話「好多嘢唔係我決定㗎」！阿哥，側側膊，唔多覺，雲淡風輕，日子易過，嗰份厚糧又唔會少個崩，即使畀人睇到自己係「A」字膊，為官避事，斜過長命斜都好過講多錯多，成日畀人將軍吖！

羅局長又忽然率性，直探愈扶愈貧之核心，佢話喺勞工政策中最明顯嘅例子，莫過於係輸入勞工與法定最低工資政策，而其他影響勞工供求嘅社會政策，好似生育、家庭、社會保障與公共房屋政策等，會影響勞工供求，繼而影響收入分配。佢又指出，呢啲政策範圍就包括保安局、政制及內地事務局、民政事務局、教育局、運房局和勞福局，而有關產業政策，除咗公務員事務局外，其他嘅政策局都有相關嘅職權範圍。聽話聽聲，鑼鼓聽音，喂，愈扶愈貧牽涉好多好多因素㗎！大家做人公道啲好冇？唔好一話扶貧不力，就支支箭直射勞福局局長心口至得㗎！人哋做高官唔係做箭豬喎！

嗱！就算提到政府外判服務政策嘅調整，呢瓣係財經事務及庫務局負責，沙塵滾滾，咪又入勞福局政策範圍吖！呢，喺勞福局政策中，對收入分配最直接有關嘅就係法定最低工資。各位，喺2011年5月實施法定最低工資前，唔少低薪職位時薪唔夠20蚊，家陣毋須「凝聚社會共識」，2019年最低工資時薪都調高至37.5蚊啦？不是很合理分享經濟成果嗎？有勞工界顧問就指羅局長「離地」，依家百物騰貴，最低工資根本難應付生活；若然局長稱職應處理如「假自僱」等問題。唉！都話牽一髮而動全身咯！我自求我道，唔關我事唔邀功，難應付生活？頂硬上啦！發揮獅子山下精神囉！邊有窮人喎！