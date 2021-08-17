8月15日是日本在第二次世界大戰投降之日，又是美國扶持的阿富汗政府向塔利班組織投降之時。兩者相隔70多年，表面上似無關連，但認真的看，卻有種種關連。

日本是侵略他國然後戰敗，它的殖民地、傀儡（滿洲國）全盤皆滅；美國在阿富汗亦是侵略而戰敗。差別是日本戰敗，直接投降，可卻在美國的支持下，還可保住國土，也可保佔領回來的琉球/沖繩，不過，日本本土與沖繩都變成美軍基地，一國的侵略轉換成另一國的侵略。而阿富汗是美國敗走，只是美國倉皇撤軍，不用公開投降，投降的是它扶持的傀儡政權，後果是政權易手，再不容許任何侵略者。美國的損失是佔回來他人的土地，沒有傷害本國及海外所屬領土。

日本敗是戰爭敗，美國敗是戰役敗，猶如韓戰、越戰。韓戰是打掉了美國作為二戰最大戰勝國的銳氣，越戰是打掉它的霸氣，阿富汗戰敗則似乎是打掉它的世界霸權，因為還有從伊拉克撤軍、敍利亞敗走，以及在中東可能全盤失落。

日本戰敗表明了在亞洲，亞洲的帝國主義要替代歐美的帝國主義是不能成功的，亞洲其他國家不會被「大東亞共榮圈」所欺騙。歐美的帝國主義也不願放棄在亞洲的龐大利益，日本的帝國主義面對亞洲人民的反抗、歐美帝國主義的攻擊，戰敗是必然的。

美國戰敗同樣反映出帝國主義不可能佔領亞洲，亞洲人民不會被歐美的共同價值的假話（民主、自由、人權和民族獨立）所欺騙。朝鮮半島如此，越南如此，伊朗如此，阿富汗亦一樣。與過去幾十年的情況不同，亞洲還有強大的中國與俄羅斯對歐美帝國主義的抑制。

歐美扶持的傀儡政權從來都是貪污腐敗，因為歐美的佔領便是出自貪婪掠奪，它們本身便是貪污腐敗。即使用武力鎮壓，也抑制不住民變。阿富汗美國20年的統治如此，在其他「顏色革命」顛覆的國家亦如此。美國就如羅馬帝國，由民主共和國演變為專制帝國，因貪污腐敗而崩潰。美國與羅馬一樣，即使民主共和國時代也建基於奴隸制和戰爭侵略，國運的變化相信也是一樣。

阿富汗要重建與現代化，並克服戰爭的傷害和由此扭曲了的社會人心，要修補的地方極多，單靠塔利班可能不夠，歐美必然制裁。塔利班會是另一個伊朗。