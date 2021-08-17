自從美國特朗普、拜登政府發起與中國的「國運之戰」，日本的反華表現特別積極，對台灣「謀獨」的支持特別明顯，美日台的關係空前「夯實」。日本放言高論，其對中國的核心利益、對「台灣問題」的挑釁，是中日建交以來之最。

日本防衞大臣岸信夫最近又提及「台灣問題」，明目張膽干涉中國內政。他大致講了5點，一是中國大陸正在軍事擴張包圍台灣，大陸軍機反覆進入「台海中間線」。二是呼籲國際社會關注「台灣的生死存亡」，聲稱只有國際社會的關注和「要求」，台灣海峽的和平才能得到保障。三是日本目前不會和台灣建立直接的軍事關係。四是日本也不會和台灣建立外交關係。五是日本方面相信「台灣有足夠的邊防自衞能力」，將會以不對稱軍事能力結合「多層防禦系統」抵禦解放軍。

對於第一點，岸信夫說得沒錯，中國大陸近來和未來就是要「軍事包圍台灣」，對此是要釋放3個訊息，一是震懾「台獨」勢力；二是北京加重加強「武統台灣」的選項和準備，逐漸進入「狀況」；三是警告和阻遏美國及包括日本在內的一切試圖阻擋中國完成統一大業的外國勢力，不可輕舉妄動。

對於第二點，岸信夫呼籲國際社會關注、向北京施壓完全沒用，也沒人聽，幫不了台灣任何忙。台灣方面若因此而壯了膽，那就幼稚可笑。

對於第三點、第四點，岸信夫說的是大實話，是無可奈何的大實話。對岸信夫之流而言，他們和台灣建軍事關係、外交關係非不願也，實不能也、不敢也。現在連老美都不能、不敢走到這一步，何況小鬼子乎？

對於第五點，岸信夫聲稱相信台灣有對北京的自衞能力，這話恐怕自己都不信，全世界無人信。岸信夫這樣講，不過是在忽悠台灣，生怕台灣攬住日本「救命」不放也。