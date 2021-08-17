善惡到頭終有報。作惡多端的民陣自取滅亡，這是歷史的必然，任何邪惡勢力都逃不過可恥下場。人們覺得奇怪的是，民陣從來沒有註冊，本身就是一個非法組織，為何可以存在19年之久？為何過去警方一再批准這個非法組織發起的遊行？《港區國安法》實施後，反中亂港勢力土崩瓦解，這是意料中事。但實際上，即使沒有國安法，執法部門也可以根據原有法律採取行動，例如民陣這種非法組織，明顯涉嫌違反《社團條例》，而且涉嫌收受外部勢力資助，港府一直視若無睹，甚至助紂為虐，非要等到中央推出國安法後才採取行動，寧非咄咄怪事！

「為官避事平生恥」，指的就是這種怕事避事的官僚。民陣之所以不斷興風作浪，就是因為港府有法不依；反修例風波之所以演變成世紀大暴亂，就是因為當局執法不力。尤其是時任警隊一哥一句「無謂衝」，既損害了警隊士氣，更助長了暴徒氣燄，幸好鄧炳強接任警務處處長後強力鎮暴，局面才逐漸受控。這說明了一個道理，兵熊熊一個，將熊熊一窩。只要為官的敢於承擔，不怕事不避事，沒有甚麼問題解決不了。

同樣道理，香港電台長期吃飯砸鍋，淪為反中亂港喉舌。但自從李百全接掌廣播處長後，經過大刀闊斧的改革，短短時間內便煥然一新。有人也許會說，李百全是國安法生效後才上任，當然得心應手。其實李採取的所有措施都是根據原有條例，審查節目也好，終止部分員工合約也好，都在其職責範圍之內，與國安法根本無關。

一言以蔽之，事在人為。教協和民陣自動收檔，除了彰顯國安法的強大威力，也證明只要中央出手，任何牛鬼蛇神都無所遁形。接下來應該追究相關人士的法律責任了。