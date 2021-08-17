出來行，遲早還，種暴因，得惡果，一個組織犯下的罪行，不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，所以教協解散依然會有手尾跟，民陣跟風「散水」不可能就此「甩身」，政府如果再像以往一樣姑息，就會養大民陣這個怪胎毒瘤。

民陣全名是民間人權陣線，在2002年成立，聲稱為民間社會提供一個平台，團結不同力量，推動本港人權及民主，以及公民社會的發展，換句話說，其實就是不折不扣的反對派「大台」，比起2014年「佔中」早了12年的「大台」，只是政府沒有想到要防微杜漸，才讓這毒瘤成長孳生。

來者不善，從其針對《基本法》第23條立法，在2003年舉辦「7‧1」反23條立法遊行，迫使政府跪低，便知民陣並非只是吹水政團，每逢「7‧1」或爭議事件都搞遊行示威，逢政府必反，大大小小遊行擺街站募捐，一次收到多少捐款誰人知，多年來山大斬埋有柴，荷包自然脹滿。

最奇怪民陣沒有註冊，疑違反《社團條例》，是非法組織，更拒絕警方要求提交資料，資金流向是個謎，更有洗黑錢嫌疑。民陣聲稱只剩下約160萬元資產，這筆「遺產」，究竟會交予甚麼團體？借屍還魂，另搞反中亂港組織接棒？民陣雖然多名骨幹成員在囚，但是仍有死硬派執迷不悟，這些反對派殘餘勢力，春風吹又生，利用籌得的資金演變成地下組織，相信更難打擊。

《港區國安法》效應，反中亂港組織紛紛冚旗，這些禍港毒瘤在明，還容易對付，但地下組織暗箭難防，而且不用露面，找一些新面孔，甚至受到荼毒的年輕人出手，犯罪成本更加低。政府可不能再像以往一樣採取鴕鳥政策，黑暴2.0恐怕破壞力更加大。