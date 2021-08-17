日前，立法會相關草案委員會就修訂《個人資料（私隱）條例》召開第二次會議，進入逐條審議階段。筆者認為，面對目前嚴峻情況，要對症下藥，力度要強，尤其要給予警方更多的權力，同時加強對網絡平台如Telegram、臉書、維基百科等平台的管理，依法精準打擊「起底」行為。

過去香港發生了不少嚴重的起底行為，嚴重觸犯道德和法律底線，如今政府終於提出法例修訂，在《私隱條例》第64條下另立新例，將起底行為刑事化，並將賦予私隱專員調查和檢控等權力。

資料顯示，自2019年6月至今年6月，私隱公署共處理逾5,800宗起底個案，但真實數字肯定遠超此數。當執法部門要求有關平台或網站移除相關資料，成功的只有七成多。加大執法不僅需增加私隱公署的權力，更需依靠警方的執法力量，雙方要訂立協調機制，避免公署暴露執法弱點，才能避免更多因網絡欺凌而發生的悲劇。

同時要特別注意如維基百科這類網絡平台，尤其人人都可在此類平台上改寫條目內容。他人的資料在沒有經過同意的情況下，無論是真是假，統統被起底及胡亂刊登，這已嚴重影響到他人的福祉！

如今政府建議設兩級制罰則，其中第二級罪行即未經同意披露當事人資料，對當事人或家人構成了指明傷害，最高判罰款100萬元及監禁5年。平台上的這類起底行為已是涉嫌觸犯法律，但對於平台本身，目前似乎沒看到有嚴格的規管，平台仍可縱容欺凌者肆意妄為，不嚴格執法根本難以杜絕。在互聯網時代，資訊傳播迅速且廣泛，最有效杜絕起底的方式就是對平台進行規管，全球不少國家都有在做。歐盟於3年前生效的《通用數據保障條例》規定，企業一經定罪，罰款最高為該企業全球年度營業額的4%或2,000萬歐元。西方可以，為甚麼香港不能？

筆者認為，要令這些網絡平台與被控違法起底的人「同罪同罰」，尤其是有關平台如果不服從要求，不主動刪除或禁止存取相關資訊，即構成違法行為，情況嚴重的，也可要求網絡服務供應商停止為平台提供服務，從根本上精準打擊網絡起底。

起底已成為全民公害，是香港面對的一大挑戰，政府必須下定決心，盡快立法打擊和取締，才能向社會傳達重要信號，保護我們的福祉。筆者亦會在審議有關修訂草案時加倍留意，裨補闕漏！