都說特區高官好做，並非虛言，像勞福局局長羅致光，自稱IQ爆棚，說話卻予人不經大腦之感，不止開口夾着脷，直情係廢。試想想，作為勞福界高官，此君上任至今，到底對勞工及基層有何建樹？相信大家抓破頭皮也說不出半句，但辣㷫市民的「偉論」則大把。

單是香港貧富懸殊不斷惡化，政府愈扶愈貧，羅局長便聳聳肩膀表示關人個關，聲稱上任以來，除了法定最低工資政策外，都不會公開表達其他收入分配政策的意見，主要是由於有關政策大都不是勞福局的政策範圍。

身為主管勞福政策的高官，為貧苦大眾提供德政不見有，反倒縮得就縮、卸得就卸就人人得見。貧富懸殊固然唔關佢事，就連暴疫夾擊，香港失業率最嚴重之際，外界多番要求勞福局為基層提供短期失業援助金，羅局長也是千方百計托手㬹，甚至連措施會遭濫用的涼薄話也說得出口；60歲兩元乘車優惠都是一樣，大耍拖字訣之餘，更一度表示沒有時間表；至於安老院舍增長速度遠遠跟不上需求，以致連續兩年有逾7,000名長者輪候期間含恨而終，羅局長一樣毫無愧色，揚言「無魔術棒變宿位出嚟」。

誠然，貧富懸殊是社會結構性問題，也是資本主義社會的必然現象，但身為勞福局高官，羅致光連裝裝樣子嘗試解決問題也懶得做，還大條道理擺出唔做嘢才是硬道理的姿態，令人不齒。作為納稅人，一年花幾百萬元公帑讓一個甚麼事也不幹、外界提出甚麼皆一口拒絕的廢人坐在政府裏光出糧，實在比冤大頭更冤。人們實在不明白，與其聽廢官廢噏而毫無貢獻，何不索性省下那幾百萬元將職位懸空，把錢用在更有意義的地方？如此尸位素餐卻仍然高枕無憂，全世界只此特區可見！