過去兩、三個月，是「黃絲」最不堪回首的日子，他們扳着指頭點算損失，說失去了《蘋果日報》、教協、民陣，也再組織不起「6‧4」集會和「7‧1」遊行。反對派在短時間內失師喪地，論狼狽的樣子，恐怕猶甚於近月的阿富汗政府軍。

只不過是在兩年前，反對派還是聲勢浩大，遊行號稱可以動員200萬人，據說又得到六成民意支持，換作是當時，如果京港政府想對付上述任何一個組織，或取締任何一項活動，說句笑話，可能就連禮賓府也會給示威者掀翻了。但只相隔6、7百天，香港便像是變了模樣，按理那200萬個狂熱黃絲，大抵九成人還是留在維港兩岸，未有移民吧，然而眼看着一個又一個反對派重鎮被摧毀，他們卻馴服得有如綿羊，莫說是自發性Be Water的遊行抗爭沒有，就連最斯文的簽名運動也沒一個。黃絲的反抗熱情，像是一下子憑空消失了。

雖然說通過了《港區國安法》，對反對派有一定的震懾作用，但昔日干犯暴動罪，刑期也不一定比如今犯國安法短，況且當時好些暴徒連死也不怕，還怕甚麼新法例？黃絲之所以突然沉寂，真正原因，正是體現出香港人凡事三分鐘熱度的特性。

在反修例風波期間，本欄既力主也估計中央會採取拖字訣，中國人對時間最有耐性，也深明世運與時遷移的道理，很多風潮忍一忍便過去，尤其是在香港，人們的熱情永遠進銳退速。筆者已說過多遍，如今港人的非理性狂熱已經換了題目，換作瘋狂追星，換作盲目移民。在反修例風波期間，黃絲們曾信誓旦旦的承諾甚麼齊上齊落、一步都不能退，今天已無人理會。京港政府現在想修理任何一個反動團體，隨便可也。