在《港區國安法》震懾下，反中亂港組織、禍港集團紛紛倒下，毒果報喺淒風苦雨下兩腳一伸死翹翹，壹傳媒大樓涉嫌違反地契，香港科技園擬收回地皮，壹傳媒大樓自是被清拆，落了片白茫茫大地真乾淨！至於被內地官媒轟為「毒瘤」嘅教協，忽然「愛國」要成立「中國歷史文化工作組」，可惜教育局毫無反應，堅持企硬！「示好」無效，成立近半個世紀嘅教協只好自我了斷，宣布解散！

深院驚寒雀，空山泣老鴞！成立於2002年嘅民陣，聞到燶味，更自知身有屎，日前又聲稱受到「打壓」已無法運作，宣布解散！毛澤東曾說，一個人儘管有才有學，如果不善於識別風向，那還是很遲鈍。眼前無路想回頭，想鬥快割席自保，看來已來不及了，只能怪自己太遲鈍！

民陣向警方申請遊行被拒，醒目嘅都應知衰乜。呢，今年初新加坡媒體都引消息指，當局正調查民陣是否接受美國國家民主基金會資助舉辦反修例活動，包括有可能被政府取締。有關消息引發多個團體紛紛退出民陣，包括街工、民協、公民黨、新民主同盟、天主教正義和平委員會等。事實係，凡行過的必留痕，人在做，天在看，出得嚟行，最終要還！解散、跳船並非可以一筆勾銷！殺完人，放下屠刀，話自己已經「立地成佛」，不是搞笑嗎？

民陣解散，更留下一大堆疑團未解，最明顯就係資金去向、為何從無作社團註冊、戶口成謎；依家就話使剩約160萬元，冇話使剩6蚊，算有良心；至於捐款來源是否涉及洗黑錢等全部成疑！

對於呢個不合法嘅組織，警方強調有關刑責不會因為解散或成員辭職而被抹走。犯法就係犯法，除惡務盡，咪以為博大霧就可以走歪路！